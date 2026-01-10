Donald Trump ar putea interveni în sprijinul protestatarilor din Iran. Președintele SUA a postat acest mesaj sâmbătă seară pe contul său de Truth Social.

„Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!”, a scris Trump.

Cunoscutul influencer Mario Nawfal a analizat mișcările recente ale trupelor americane, care s-ar apropia de Iran, sugerând că o lovitură ar putea fi iminentă.

🚨🇮🇷🇺🇸 U.S. MILITARY AIRLIFT SURGE TO MIDDLE EAST, SAME PATTERN AS JUNE’S IRAN STRIKE Dozens of C-17 Globemasters flying from US bases through UK to Al Udeid Qatar and Saudi Arabia since January 1st. 160th SOAR (Night Stalkers) special ops at RAF Fairford. AC-130J gunships… pic.twitter.com/Ve5SCDzMM0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, mai multe aeronave de transport strategic C-17 Globemaster au efectuat zboruri din bazele Statelor Unite către Regatul Unit, urmând apoi rute spre baza Al Udeid din Qatar și către Arabia Saudită.

În același timp, avioane de atac AC-130J au fost observate aterizând în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din Marea Britanie, în timp ce regimentul aeropurtat pentru operațiuni speciale 160th SOAR desfășoară sesiuni intense de antrenament. Totodată, dronele de recunoaștere MQ-4C execută misiuni de patrulare deasupra strâmtorii Hormuz.

Pe componenta navală, două portavioane americane sunt poziționate în proximitatea Iranului. Este vorba despre USS Carl Vinson și USS Nimitz, nave aflate în regiunea Orientului Mijlociu, la bordul cărora sunt dislocate aeronave de luptă F-35 și F/A-18, consolidând semnificativ capacitatea de proiecție a forței militare americane în zonă.

În acest context, Mario Nawfal avansează ipoteza că Statele Unite ar pregăti un bombardament aerian de noapte, similar Operațiunii Midnight Hammer desfășurate în vara anului trecut. Atunci, pe 22 iunie 2025, bombardierele stealth B-2 au atacat instalațiile nucleare de la Fordow și Natanz, acțiune care a afectat serios programul nuclear militar al Iranului.

De asemenea, pe 3 ianuarie 2026, la peste patru luni de la declanșarea Operațiunii Southern Spear, după o amplă mobilizare militară americană condusă de portavionul USS Gerald R. Ford, dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale Delta Force, în timp ce aproximativ 150 de aeronave au participat la bombardamente asupra Venezuelei.

„Oficialii din administrația Trump ar fi purtat discuții preliminare despre lansarea unui atac asupra Iranului pentru a susține recentele amenințări ale lui Trump. Una dintre opțiunile luate în considerare? Un atac aerian la scară largă asupra mai multor ținte militare iraniene. Nu există încă o decizie finală sau mișcări de trupe, dar, având în vedere protestele masive din Iran și represiunea violentă a regimului, Trump s-ar putea poziționa ca „eliberatorul” Occidentului. Iranul a răspuns cu amenințări de acțiuni preventive (de exemplu, avertismente ale șefului armatei) și a condamnat „amenințările intervenționiste” ale SUA. Oficialii americani subliniază că monitorizează îndeaproape situația, dar nu raportează mișcări majore de trupe, desfășurări sau pregătiri pentru atacuri. Până în prezent, niciuna dintre părți nu are în vedere o acțiune militară iminentă”, scrie Mario Nawfal pe contul său de X, citând Wall Street Journal.

🚨🇺🇸🇮🇷 TRUMP’S TEAM DISCUSSING A POSSIBLE MILITARY STRIKE ON IRAN? Officials in the Trump administration have reportedly held preliminary talks about launching an attack on Iran to back up Trump’s recent threats. One option on the table? A large-scale aerial strike on multiple… pic.twitter.com/Qep0d5wKHk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2026

Regimul de la Teheran a plasat sute de unități militare și corpuri de gărzi revoluționare în stare de alertă maximă.

Contul de pe X IranSpectator estimează că sunt între 1,5 și 1,85 milioane de iranieni care au ieșit să protesteze pe străzi seara trecută. Revoluția s-a răspândit în 180 de orașe și în toate cele 31 de provincii ale Iranului.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran. Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling. I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Ultimele imagini apărute în mediul online ar arăta că forțele de ordine are regimului iranian ar împușca tot mai mulți protestatari.

Regimul de la Teheran a tăiat și accesul la internet, ceea ce a înfuriat și mai mult populația. Agenția de monitorizare a internetului NetBlocks a raportat că întreruperea accesului la internet în Iran depășește deja 48 de ore.

Accesul la internet a fost blocat în Iran „pentru a împiedica lumea să vadă protestele”, a declarat anterior Holly Dagras, cercetător principal la Institutul Washington.

„Din păcate, acest lucru a oferit probabil și un pretext forțelor de securitate pentru a ucide protestatarii”, a adăugat ea.