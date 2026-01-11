Fostul președinte Traian Băsescu consideră că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebui să intre în negocieri cu partidele politice atunci când vine vorba despre numirile în funcțiile de conducere ale serviciilor de informații sau ale marilor parchete.

În opinia sa, aceste atribuții țin exclusiv de prerogativele prezidențiale, iar orice formă de târguială politică ar reprezenta o cedare nejustificată de autoritate.

Traian Băsescu a explicat că președintele este titularul desemnărilor pentru șefia serviciilor de informații și că nu există niciun motiv pentru care acesta să negocieze sau să împartă această responsabilitate cu partidele.

El a subliniat că funcția prezidențială implică asumarea deciziilor, iar acceptarea unor compromisuri politice în această zonă ar slăbi rolul instituției prezidențiale.

„Nicuşor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. Nu, el este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”, a precizat Traian Băsescu, în cadrul unei emisiuni difuzate de România TV.

Fostul șef al statului a extins această abordare și asupra numirilor la conducerea parchetelor, susținând că Nicușor Dan nu ar trebui să facă nicio concesie nici în acest domeniu.

În viziunea sa, până în momentul în care președintele identifică persoana pe care dorește să o desemneze, nu ar trebui făcută nicio numire, nici la marile parchete, nici la serviciile de informații.

Traian Băsescu a transmis că aceste decizii nu ar trebui să fie supuse negocierii politice, ci să reflecte exclusiv opțiunea și responsabilitatea președintelui.

„Aici nu aş face nicio concesie, nu e de negociat. Trebuie să-l desemneze preşedintele. Până când nu este omul pe care preşedintele vrea să-l desemneze, nu face nici o numire, nici la marile parchete, nici la serviciile de informaţii”, a punctat Băsescu.

Declarațiile fostului președinte vin în contextul în care Nicușor Dan urmează să poarte discuții cu PSD privind numirile la șefiile parchetelor și ale serviciilor secrete. Potrivit unor surse politice citate vineri de Digi24, în timp ce pentru DNA, Parchetul General și DIICOT nu sunt încă vehiculate nume concrete, în cazul serviciilor de informații există deja mai multe variante aflate în discuție.

Conform acelorași surse, se conturează scenariul în care PNL ar susține propunerea pentru șefia Serviciului Român de Informații, iar PSD ar veni cu o propunere pentru conducerea Serviciului de Informații Externe.

Pentru SRI sunt vehiculate numele lui Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și prim-vicepreședinte al PNL, precum și cel al președintelui Senatului, Mircea Abrudean, ambii susținuți de liberali.

În ceea ce privește SIE, din partea PSD sunt menționate mai multe nume, printre care europarlamentarii Vasile Dâncu și Claudiu Manda, dar și președintele ASF, Alexandru Petrescu.

Favorit rămâne însă, potrivit surselor politice, diplomatul de carieră Marius Lazurcă, propus anterior de Nicușor Dan șefilor coaliției, care au cerut atunci timp pentru analiză. Ulterior, Lazurcă a fost numit consilier prezidențial pe politică externă, fără a fi clar dacă această funcție îl exclude sau îl menține în cursa pentru șefia SIE.

Indiferent de susținerea politică a propunerilor, decizia finală trebuie să fie pe placul președintelui. Totuși, Nicușor Dan este influențat de aritmetica parlamentară, deoarece Parlamentul are ultimul cuvânt la votul pentru șefii serviciilor secrete.

În plus, PSD joacă un rol-cheie și în numirile la parchete, având în vedere că ministrul Justiției provine din acest partid și că procedura de selecție a fost deja demarată. Președintele are dreptul să refuze o singură dată, motivat, propunerile venite de la Ministerul Justiției.