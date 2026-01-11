Uniunea Europeană ar trebui să analizeze serios posibilitatea creării unei forţe militare europene permanente, formată din aproximativ 100.000 de soldaţi, care ar putea, în timp, să preia rolul trupelor americane staţionate pe continent.

Ideea a fost avansată de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în cadrul unei conferinţe dedicate securităţii, desfăşurate la Salen, în Suedia, într-un context geopolitic tot mai tensionat, notează agențiile AFP și EFE.

Potrivit comisarului, Europa se confruntă cu un cumul de riscuri strategice majore, generate de continuarea războiului din Ucraina, de ameninţările persistente din partea Rusiei şi de incertitudinile tot mai vizibile privind angajamentul Statelor Unite faţă de securitatea europeană.

În acest context, Kubilius a susţinut că întrebarea legată de modul în care Europa ar putea înlocui o eventuală retragere a celor aproximativ 100.000 de militari americani, consideraţi pilonul principal al apărării continentului, nu mai poate fi evitată.

„Cum vom înlocui forţa militară americană permanentă de 100.000 de soldaţi, care reprezintă coloana vertebrală a apărării militare în Europa?”, s-a întrebat el retoric.

Declaraţiile sale sunt formulate pe fondul reapariţiei în discursul preşedintelui american Donald Trump a ideii de retragere sau redislocare a trupelor americane din Europa, în favoarea unei concentrări mai accentuate asupra competiţiei strategice cu China.

În acelaşi timp, poziţiile insistente ale liderului de la Washington privind intenţia de a prelua controlul asupra Groenlandei au amplificat neliniştea unor state europene şi a unor responsabili din NATO cu privire la soliditatea relaţiei transatlantice.

Fost prim-ministru al Lituaniei, Andrius Kubilius a criticat deschis fragmentarea actuală a apărării europene, apreciind că Uniunea funcţionează mai degrabă ca o sumă de armate naţionale mici şi bine definite la nivel intern, dar insuficiente pentru a răspunde ameninţărilor strategice de amploare.

În opinia sa, lipsa de unitate reprezintă principala vulnerabilitate a Europei, iar menţinerea a 27 de politici, bugete şi structuri militare separate slăbeşte capacitatea de reacţie a UE.

„Lipsa de unitate este problema noastră. Ar fi Statele Unite mai puternice dacă ar avea 50 de armate diferite, 50 de politici de apărare şi 50 de bugete militare separate? Dacă răspunsul este nu, atunci de ce aşteptăm?”, a spus Andrius Kubilius.

Comisarul pentru apărare a reamintit că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susţinută în trecut de lideri importanţi precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron sau Angela Merkel, însă proiectul a stagnat din cauza reticenţei statelor membre de a renunţa la controlul exclusiv asupra propriilor forţe armate.

În prezent, susţinerea publică pentru o astfel de iniţiativă pare însă în creştere, Kubilius invocând date recente potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetăţenii din Spania, Belgia şi Germania ar prefera o armată europeană, în detrimentul apărării naţionale sau exclusiv NATO.

În plus, comisarul european pentru apărare a pledat pentru înfiinţarea unui Consiliu de Securitate European, alcătuit din 10–12 state-cheie, inclusiv, eventual, Regatul Unit.

Un astfel de organism ar permite luarea rapidă a deciziilor strategice şi ar avea ca prioritate influenţarea evoluţiei războiului din Ucraina, astfel încât să fie evitată o înfrângere a Kievului.

„Trebuie să avem un răspuns clar: cum intenţionează UE să influenţeze acest scenariu?”, a punctat comisarul.

În viziunea sa, Uniunea Europeană trebuie să ofere rapid un răspuns clar „acum” privind modul în care intenţionează să îşi asume un rol decisiv în propria securitate.