Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, avertizează că statele europene nu dispun, în acest moment, de mijloace suficiente pentru a contracara un eventual val de drone lansate de Rusia și subliniază nevoia urgentă de a integra know-how-ul acumulat de Ucraina în domeniul apărării. Oficialul atrage atenția că ignorarea acestor lecții ar putea reprezenta „o greşeală istorică”.

Într-un discurs susținut la Vilnius, Kubilius a admis lipsurile majore din actuala arhitectură defensivă a Uniunii Europene:

„Nu suntem pregătiţi să detectăm şi să neutralizăm dronele ruseşti”, a declarat acesta, întrebându-se totodată „Ruşii învaţă repede. Dar noi?”.

Oficialul european a explicat că războiul declanșat în Ucraina a schimbat regulile confruntării militare, accentuând rolul dronelor și al rachetelor în defavoarea armamentului convențional. „Războaiele de mâine nu se vor câştiga cu tancuri şi cu artileria, ci cu drone şi rachete”, a afirmat comisarul, insistând că experiența Ucrainei trebuie valorificată de urgent de către țările europene.

Kubilius a evidențiat că în Europa de Est și în regiunea baltică apărarea nu poate funcționa eficient fără participarea directă a Ucrainei. În opinia sa, aceasta este singura modalitate prin care statele UE pot înțelege nu doar cum să producă drone, ci și cum să dezvolte un sistem complet, capabil să răspundă unui conflict modern. „Acesta singurul mod de a învăţa de la Ucraina, nu doar cum să producem drone, ci şi cum să construim un întreg ecosistem”, a insistat el.

„Dacă nu facem acest lucru, vom comite o greşeală istorică, care ne va slăbi şi ca va slăbi Ucraina”, a avertizat comisarul european.

În fața posibilei amenințări reprezentate de Rusia pentru un stat membru NATO, liderii europeni încearcă să consolideze capacitățile defensive din zona estică a continentului. După mai multe incidente cu drone rusești sau de proveniență neclară, a fost anunțată intenția de a crea un „zid antidronă”, proiect ale cărui detalii sunt încă în lucru.

În acest context tensionat, România s-a confruntat luni cu o situație fără precedent: evacuarea unui sat aflat pe granița cu Ucraina. O navă încărcată cu GPL a luat foc pe partea ucraineană a Dunării, după ce a fost lovită într-un atac cu dronă, potrivit relatărilor agenției AFP. Din cauza „apropierii faţă de incendiu”, autoritățile române au decis să evacueze 15 locuitori din Plauru, un cătun aflat vizavi de portul ucrainean Izmail.

Este pentru prima dată de la începutul războiului când un sat din România este evacuat în urma unui atac rusesc desfășurat pe teritoriul Ucrainei. Salvatorii au menționat că măsura este una preventivă, luată „din cauza pericolului iminent de explozie”. Traficul naval și rutier din zonă a fost de asemenea suspendat temporar.

Ministerul Apărării de la București a precizat ulterior că „nicio încălcare a spaţiului aerian nu a fost detectată” în timpul atacului. Cu toate acestea, raidurile asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, repetate încă din 2022, au generat în mod constant alerte în zonele de frontieră din România, stat membru NATO.

Situația este în continuă monitorizare, cu atât mai mult cu cât, la finalul săptămânii trecute, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a convocat ambasadorul Federației Ruse, după ce fragmente de dronă au fost identificate pe teritoriul românesc.

„I s-au prezentat probe tangibile ale încălcării spaţiului aerian român de către un vehicul aerian fără pilot aparţinând forţelor militare ruse”, a transmis MAE.

Reacția ambasadei Rusiei la București a fost una de respingere, numind convocarea un „show” și negând „orice specuaţie cu privire la o pretinsă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României”.