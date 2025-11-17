Premierul polonez Donald Tusk a transmis pe platforma X că explozia unui dispozitiv a distrus calea ferată. El a menționat că serviciile de urgență și parchetul sunt la fața locului, iar pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, au fost constatate și alte pagube.

„Explozia unui dispozitiv exploziv a distrus calea ferată”, a scris Donald Tusk pe platforma X. „Serviciile de urgenţă şi parchetul lucrează la faţa locului. Pe aceeaşi rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate şi alte pagube”, a adăugat el.

Duminică, poliția locală a anunțat că un mecanic de tren a semnalat pagube pe linia ferată din centrul Poloniei.

Premierul polonez Donald Tusk a calificat explozia de pe ruta Varșovia–Lublin drept un act de sabotaj fără precedent, care amenință securitatea statului și a cetățenilor săi, și a precizat că o anchetă este în desfășurare, promițând că autorii vor fi identificați, indiferent cine îi sprijină.

Tusk a însoțit mesajele sale cu un clip video în care face declarațiile, aparent de la locul incidentului.

„Explozia căii ferate pe ruta Varşovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului polonez şi a cetăţenilor săi. O anchetă este în curs de desfăşurare. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, îi vom prinde pe făptaşi, indiferent cine îi susţine”, a promis premierul polonez.

Varșovia susține că statutul său de centru de distribuție a ajutoarelor pentru Ucraina în războiul cu Rusia o face ținta unor acte de sabotaj din partea Moscovei, deși Rusia neagă orice implicare.

Luni dimineață, viceministrul polonez al afacerilor externe, Marcin Bosacki, a declarat la TVP Info că, dacă se confirmă că distrugerea unor porțiuni din calea ferată pe ruta Dęblin–Varșovia a fost un act de sabotaj, aceasta ar constitui o escaladare semnificativă din partea Federației Ruse.

Tot luni dimineață, la sediul Ministerului de Interne a avut loc o reuniune privind două acte de sabotaj pe linia Varșovia–Lublin. La întâlnire au participat șeful Ministerului Afacerilor Interne și Administrației, Marcin Kierwiński, ministrul Justiției, Waldemar Żurek, coordonatorul serviciilor speciale, Tomasz Siemoniak, precum și conducerea serviciilor responsabile de securitatea statului.