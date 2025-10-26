Conform declarațiilor lui Tusk, Ucraina este preocupată de efectele pe termen lung ale războiului asupra populației și economiei, în cazul în care conflictul s-ar prelungi peste câțiva ani.

Donald Tusk a declarat că nu are nicio îndoială asupra supraviețuirii Ucrainei ca stat independent. Totodată, el a transmis că președintele Zelenski i-a spus că speră ca războiul să nu se prelungească peste zece ani, dar că țara este pregătită să continue să lupte încă doi-trei ani. Tusk a precizat că invazia Rusiei afectează și economia ucraineană, iar orice destabilizare internă ar putea amplifica agresivitatea lui Vladimir Putin.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supraviețui ca stat independent. Acum, principala întrebare este câte victime vom avea. Președintele Zelenskyy mi-a spus [joi] că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să lupte încă doi, trei ani.”, spune Tusk.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk susține că nu se poate vorbi de o pace durabilă în Ucraina atâta timp cât Vladimir Putin rămâne la conducerea Rusiei. El avertizează că, fără schimbări majore în Rusia, conflictul ar putea degenera într-un „război fără sfârșit”. Tusk subliniază că problema principală este numărul de victime, dar afirmă cu tărie că Ucraina va rămâne un stat independent.

Totodată, el menționează dificultățile economice majore prin care trece Rusia, accentuate de noile sancțiuni americane asupra companiilor petroliere rusești. În același timp, Tusk remarcă un avantaj al Rusiei față de Occident, în special Europa: disponibilitatea populației de a lupta în timp de război.

Donald Tusk a transmis un avertisment și Marii Britanii, subliniind că războiul nu este un fenomen îndepărtat. El a explicat că Rusia ar putea lovi orice capitală europeană, inclusiv Londra, cu rachete nucleare, și a adăugat că atacurile cibernetice puternice sunt deja o realitate.

„Acum principala întrebare este câte victime vom vedea. Nu am nicio îndoială că Ucraina va supravieţui ca stat independent. Sunt gata să lupte în timp de război, aceasta este întrebarea crucială. Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară. Suntem deja expuşi unor atacuri masive în spaţiul cibernetic”, a spus Tusk în cadrul unui interviu acordat pentru ziarul britanic „The Sunday Times”.

