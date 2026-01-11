Departamentul de Stat al Statelor Unite a evaluat România drept o destinație sigură pentru turiști, acordându-i Nivelul 1 de risc, cea mai scăzută categorie din sistemul american de avertizare pentru călătorii.

Această clasificare indică faptul că vizitatorii trebuie să aplice doar măsuri de precauție obișnuite, în special în zonele urbane aglomerate și în obiectivele turistice frecventate intens. Evaluarea a fost preluată și analizată de presa internațională.

Potrivit informațiilor citate de novinite.com, România se află în aceeași categorie de siguranță cu alte state din Europa de Est considerate stabile, precum Bulgaria, Polonia, Cehia, Ungaria, Croația și țările baltice. Clasificarea reflectă un nivel scăzut al riscurilor majore pentru turiști și confirmă percepția regiunii ca fiind una relativ sigură pentru călătorii internaționale.

Autoritățile americane menționează că principalele riscuri identificate pentru vizitatori sunt infracțiunile minore, în special furturile din buzunare, similare celor întâlnite în marile orașe europene.

În rest, nu sunt semnalate amenințări serioase la adresa securității, iar România nu este asociată cu riscuri ridicate de terorism sau tulburări civile semnificative.

În opoziție cu situația din Europa de Est, mai multe state din Europa de Vest sunt încadrate la Nivelul 2 de risc.

Franța, Germania, Italia, Spania, Regatul Unit și Belgia se confruntă, potrivit Departamentului de Stat, cu amenințări teroriste persistente, care impun un grad sporit de vigilență pentru turiști.

Centrele urbane dens populate, nodurile majore de transport și obiectivele turistice emblematice sunt considerate mai vulnerabile și potențiale ținte pentru atacuri extremiste.

Chiar dacă aceste țări sunt vizitate anual de milioane de persoane fără incidente majore, diferența de clasificare evidențiază avantajul României din perspectiva siguranței generale pentru turiștii străini.

Pe lângă evaluările de securitate, turiștii americani care intenționează să călătorească în Europa începând cu 2026 vor trebui să respecte noi cerințe la frontieră.

Sistemul european de intrare și ieșire, lansat în octombrie 2025, presupune colectarea treptată de date biometrice, precum amprentele și scanările faciale, pentru șederile scurte în 29 de state europene.

Ulterior, va deveni obligatoriu și sistemul ETIAS, care va impune obținerea unei autorizații online de călătorie pentru vizitatorii din țările care nu au nevoie de viză.

Pentru Regatul Unit, turiștii americani vor avea nevoie de o autorizație electronică valabilă pentru intrări multiple pe o perioadă de doi ani. Pașapoartele vor trebui să fie valabile cel puțin trei luni după data plecării, deși autoritățile recomandă o valabilitate de minimum șase luni.