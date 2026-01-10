Tot mai multe orașe din România au început sau au păstrat taxe pentru turiștii care se cazează acolo. Scopul acestor taxe este să aducă mai mulți bani la bugetul local și să fie folosiți pentru promovarea turistică, îmbunătățirea infrastructurii și servicii pentru vizitatori.

Din cauza creșterii altor taxe, mai multe orașe au decis ca aceste taxe pentru turiști să fie valabile de la 1 ianuarie 2026.

Printre orașele vizate sunt Brașov și Poiana Brașov. Aici, turiștii vor plăti 12 lei pe zi de cazare: 7 lei pentru promovarea turistică și 5 lei pentru serviciile Salvamont. Această majorare a fost aprobată anul trecut de Consiliul Local Brașov și se aplică tuturor celor care stau în zonă.

De la 1 ianuarie, Bucureștiul a introdus oficial o taxă pentru turiști, care se va aplica tuturor celor care se cazează în unitățile de cazare din Capitală. Consiliul General al Municipiului București a stabilit ca această contribuție să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, urmând să fie colectată de hoteluri, pensiuni și alte unități de cazare.

Autoritățile locale estimează că, în urma aplicării acestei taxe, bugetul Capitalei ar putea primi anual aproximativ 15 milioane de lei. Acești bani vor fi folosiți în mod special pentru promovarea turistică a orașului și pentru îmbunătățirea infrastructurii.

La Sibiu, turiștii care se cazează în oraș vor trebui să plătească, începând cu data de 1 ianuarie, o taxă specială calculată ca 2% din prețul total al cazării lor. Această contribuție va fi colectată de unitățile de cazare și va fi direcționată integral către autoritățile locale.

Banii adunați prin această măsură vor fi folosiți exclusiv pentru finanțarea proiectelor turistice și culturale ale orașului, cu scopul de a face Sibiu mai atractiv și mai plăcut pentru vizitatori.

Și orașele mai mici care primesc turiști au introdus taxe. La Câmpulung Moldovenesc, turiștii vor plăti 2 lei pe zi, cu excepția copiilor sub 2 ani. La Târgu Neamț, taxa este de 5 lei pe zi. Taxe similare există și în orașe precum Oradea, Suceava sau Constanța.

Toți turiștii, români sau străini, trebuie să plătească pentru fiecare noapte de cazare. Autoritățile spun că banii ajută la promovarea turistică, evenimente culturale și servicii pentru vizitatori, dar pentru turiști înseamnă costuri mai mari pentru vacanță.