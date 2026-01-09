Curtea de Apel București a decis să mențină măsura arestului preventiv dispusă față de Horațiu Potra și apropiații săi. Cei trei sunt investigați pentru infracțiuni clasificate de anchetatori ca fiind deosebit de grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Hotărârea instanței confirmă existența temeiurilor legale pentru menținerea privării de libertate. În minuta publică se precizează:

„În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 9 ianuarie 2026”, se arată în document.

Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul său, au fost aduși de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței sub escorta trupelor speciale. Pentru Potra, aceasta a reprezentat prima apariție publică din 2026, după o perioadă în care, potrivit apărării, s-ar fi confruntat cu presiuni în detenție.

Imaginile surprinse la intrarea în instanță au arătat un dispozitiv de securitate extins, semn al interesului sporit generat de dosar și de profilul persoanei investigate — fost luptător în Legiunea Străină și individ controversat în spațiul public.

Avocatul lui Horațiu Potra a lansat acuzații grave la adresa unor structuri din sistemul penitenciar, susținând că sportivul ar fi fost forțat să dea declarații în defavoarea sa sau a altor persoane implicate în dosar:

Potrivit apărării, fostul mercenar ar fi fost constrâns de mascați să semneze sau să declare lucruri nereale în timpul detenției. Afirmațiile au fost făcute într-o intervenție la Realitatea Plus, unde avocatul a menționat că dosarul în cauză ar include și numele lui Călin Georgescu.

Până la această oră, nu există un punct de vedere oficial al Administrației Naționale a Penitenciarelor referitor la aceste acuzații.

În paralel, Tribunalul Sibiu a analizat o altă dimensiune a dosarului, care implică activități desfășurate în afara României. Instanța a decis că anumite fapte nu pot fi instrumentate fără cooperarea Emiratelor Arabe Unite.

Concluzia tribunalului este justificată prin absența unui tratat bilateral de extrădare sau asistență judiciară, ceea ce limitează transferul de informații și efectuarea unor anchete transfrontaliere.

Astfel, în lipsa cadrului de cooperare internațională, anumite acuzații rămân suspendate procedural până la eventuale clarificări diplomatice.

Ce urmează în dosar

După această decizie, avocații au la dispoziție 48 de ore pentru a contesta măsura arestului preventiv la instanța superioară. Următoarea verificare a măsurilor preventive va avea loc peste maximum 30 de zile, conform calendarului procedual stabilit de judecători.

Până la clarificarea situației juridice, dosarul rămâne în atenția opiniei publice, atât datorită acuzațiilor în sine, cât și a implicațiilor internaționale și politice sugerate indirect în spațiul mediatic.