Economistul Bogdan Glăvan a scris pe contul său de Facebook că Uniunea Europeană nu le-a impus României terorismul fiscal, că nu i-a cerut să plătească impozite pe mașini egale sau mai mari decât în Germania, că nu i-a cerut să plătească impozit pe o mașină medie cât pentru două apartamente în București, și că nu le-a cerut impozite discriminatorii, prin care pentru o mașină să plătească impozit de zece ori mai mare decât pentru o altă mașină din același an, mai scumpă, mai mare și mai poluantă.

Uniunea Europeană nu le-a impus să plătească impozite aiuristice pe locuințe, menționând că în Italia oamenii nu plătesc impozit pe casa în care locuiesc, și că, așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii, UE nu le-a cerut să adopte legi unice în lume „în prostia lor”.

Glăvan a explicat că ceea ce i-a cerut Uniunea Europeană a fost să revizuiască impozitarea proprietăților pentru a reduce posibilitatea de arbitraj între impozitarea clădirilor persoanelor fizice și juridice, să țină cont de valoarea de piață și să stabilească impozite ținând cont de protecția mediului, atât pentru case, cât și pentru mașini.

El a citat din PNRR, arătând că principiile esențiale, cum ar fi păstrarea competitivității prin cote reduse de impunere, echitate și eficiență, transparență, stabilitate, precum și includerea unor elemente cu obiectiv de incluziune socială, neutralitate fiscală, eficiență energetică, digitalizare și altele, vor constitui pilonii revizuirii impozitelor.

„1. Nu Uniunea Europeană ne-a impus terorismul fiscal!

2. Nu Uniunea Europeană ne-a cerut să plătim impozite pe mașini egale sau mai mari decât în Germania!

3. Nu Uniunea Europeană ne-a cerut să plătim impozit pe o mașină medie cât pentru două apartamente în București!

4. Nu Uniunea Europeană ne-a cerut impozite discriminatorii, prin care pentru o mașină să plătești impozit de 10 ori mai mare decât pentru o altă mașină din același an, mai scumpă, mai mare și chiar mai poluantă!

5. Nu Uniunea Europeană ne-a impus să plătim impozite aiuristice pe locuințe, din moment ce în italienii nu plătesc impozit pe casa în care locuiesc. Ca și cu alte ocazii, nu Uniunea Europeană ne-a cerut să dăm legi unice în lume în prostia lor. Nu mai luați lumea de proastă! Ce ne-a cerut Uniunea Europeană este (1) să revizuim impozitarea proprietăților pentru a reduce potențialul de arbitraj între impozitarea clădirilor persoanelor fizice și juridice – ca să nu se mai mute clădirile pe firme, bre!, (2) să ținem cont de valoarea de piață și (3) să stabilim impozite ținând cont de protecția mediului, și la case și la mașini. Și acum, las acest citat din PNRR, ca pentru proști: „Principii esențiale, cum ar fi păstrarea competitivității prin cote reduse de impunere, echitate si eficiență, transparență, stabilitate, precum și obiective de includere în modelarea bazelor impozabile a unor elemente cu obiectiv de incluziune socială, neutralitate fiscală, eficiență energetică, digitalizare si altele vor constitui pilonii definitori ai acestei revizuiri.” Păi cum păstrezi tu competitivitatea, idiot de stat român, dacă mărești povara fiscală 4 ani la rând, majorând aproape toate birurile existente?! Cum promovezi tu echitatea, stat netrebnic, dacă îi pui pe unii români să plătească mai mult decât pe alți români, dacă îi pui să plătească mai mult decât Germania?”, a scris economistul.

Bogdan Glăvan a criticat Guvernul Bolojan, spunând că nu poți păstra competitivitatea dacă mărești povara fiscală patru ani la rând și majorând aproape toate birurile existente, și că nu promovezi echitatea dacă unii români plătesc mai mult decât alții sau mai mult decât germanii.

El a afirmat că oricine, chiar și o maimuță sau o inteligență artificială, putea să crească povara fiscală, dar că cei plătiți din banii cetățenilor trebuie să muncească pentru a demonstra că merită banii, să facă legi corecte, să nu pună impozite exagerate și să asigure egalitatea fiscală pentru toți românii, promovând competitivitatea și prestigiul României.

„Eu am mai spus: orice prost putea să crească povara fiscală. Și o maimuță putea să o crească. Și o inteligență artificială putea să o crească. Ultima nulitate din cel mai îndepărtat cătun al României putea să crească birurile. Nu îți trebuie doctorat pentru asta, nu îți trebuie facultate, nu trebuie să te facă mama președinte, ministru sau șef pe undeva. Dar, dacă ești plătit din banii cetățenilor, atunci fă bine și muncește pentru a demonstra că meriți banii. Fă legi corecte, nu pune impozite de 5 ori mai mari ca în Evul Mediu, nu mări birurile inutil („fiindcă nu se colectează”… auzi explicație de bezna minții!). Fă legi egale pentru toți românii, să plătească toată lumea, dar taxe mici. Fă legi care să crească competitivitatea și prestigiul României, nu invers. Dacă nu poți face asta, du-te acasă, mărește-ți taxele la tine în bătătură până te saturi și scutește-ne cu prostia și cu aroganța”, a scris economistul.