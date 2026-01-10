Florin Barbu a explicat sâmbătă, 10 ianuarie, că este convins că în perioada următoare subiectul acordului Mercosur va fi analizat în cadrul coaliției de guvernare, subliniind că votul recent din Parlamentul European nu a reprezentat aprobarea acestui acord.

El a precizat că încă din iulie 2025 a avut o întâlnire importantă cu omologul său francez, în care a solicitat respingerea acordului pe partea de Mercosur, dar și stabilirea unor garanții ferme pentru fermierii români și europeni.

Florin Barbu a menționat că a cerut Comisiei Europene realizarea unui studiu de impact și verificarea respectării standardelor europene pentru produsele agroalimentare importate din Mercosur, cu accent pe siguranța alimentară, protecția mediului și utilizarea pesticidelor.

Ministrul Agriculturii a explicat că România utilizează sub un kilogram de pesticide pe hectar, în timp ce în zona Mercosur se folosesc 12–15 kilograme, ceea ce poate afecta fermierii români și europeni, inclusiv în sectorul zootehnic, unde sunt impuse condiții stricte de bunăstare a animalelor.

„Încă din 2025, din luna iulie, eu am avut o întâlnire foarte importantă cu omologul meu, ministrul francez, prin care am solicitat practic pe acest Mercosur, pe de o parte, respingerea, dar pe de altă parte şi garanţii de bun simt pentru fermierii români, cât şi pentru fermierii din UE. Am solicitat Comisiei Europene, pentru că are toate datele, un studiu de impact. Am solicitat ca toate aceste produse agroalimentare care vin din zona de Mercosur să îndeplinească standardele pe care Uniunea Europeană le aplică fermierilor români. Mai mult de atât, vorbim în domeniul siguranţei alimentare, în domeniul protecţiei mediului, cel mai important lucru, la cereale în utilizarea pesticidelor, pentru că România utilizează sub un kilogram pe hectar iar în zona de Mercosur pesticidele reprezintă 12-15 kg pe hectar şi un lucru foarte important care va afecta 100% atât fermierii români cât şi fermierii din Uniunea Europeană, vorbim de zona de zootehnie. Practic, fermierii români şi fermierii europeni au anumite condiţii de bunăstare, de creştere a animalului. Am cerut toate aceste lucruri”, a explicat șeful de la Agricultură la Antena 3.

El a precizat că sumele de aproximativ 3,8 miliarde de euro nu reprezintă bani în plus pentru agricultură, ci provin din fondul comun alocat statelor membre și puteau fi utilizate din 2031 prin redistribuirea acestor sume.

Totodată, Florin Barbu a explicat că aceste fonduri vor putea fi folosite post-2027, adică începând cu anul 2028.

Ministrul a mai afirmat că în Consiliul de Miniștri din 7 ianuarie a semnalat că documentele oficiale ale Comisiei Europene nu indică acești bani, existând doar scrisori și note interne care circulă la nivelul instituției.

„Nu vedem bani în documentul oficial pus de către Comisia Europeană”, a afirmat Barbu.

Florin Barbu a insistat că alocările trebuie făcute prin document oficial, publicat și aprobat de Consiliul de Miniștri, nu prin note informale sau e-mailuri.

„Nu vedem decât în nişte scrisori, în nişte fiţuici care circulă la nivelul Comisiei Europene. Aceşti bani nu sunt trecuţi în documentul oficial. Am solicitat pentru bugetul alocat politicii agricole comune care a fost pus în luna iulie şi respins de toate statele din Consiliul de Miniştri completarea acelui document cu politica agricolo-comună şi cu sumele repartizate pe fiecare stat în parte, pentru că sumele alocate unui stat nu se alocă prin scrisori sau prin hârtii date pe mail-uri. Se face prin document oficial, publicat pe site-ul Comisiei Europene şi cu aprobarea Consiliului de Miniştri”, a spus ministrul Agriculturii.

Ministrul a adăugat că a cerut ca acordul Mercosur pe partea de agricultură și industrie alimentară să fie aplicat facultativ timp de doi ani.

De asemenea, el a solicitat ca operatorii economici care importă produse din Mercosur să fie licențiați de fiecare stat membru, similar mecanismului aplicat pentru importurile din Ucraina.

Florin Barbu a subliniat că a dorit ca produsele importate din Mercosur să nu poată fi comercializate între statele Uniunii Europene, pentru a evita comerțul intracomunitar necontrolat.

„Am solicitat încă un lucru foarte important, cine sunt operatorii economici care vor fi licenţiaţi? Pentru că operatorii care vor importa din zona Mercosur vor fi licenţiaţi către Comisia Europeană. Am cerut, aşa cum s-a întâmplat pe parte de Ucraina, să facem acelaşi mecanism pe care noi l-am aplicat, ca fiecare stat membru să licenţieze operatorii care aduc produse din Mercosur, pe teritoriul fiecărui stat din Uniunea Europeană. Şi, trei, am mai solicitat un lucru foarte important. Dacă o ţară are nevoie de produse din zona de Mercosur să nu mai poată să facă comerţ intracomunitar cu acele produse, adică să le aducă dintr-un stat cum este Germania în România. Dacă are nevoie Germania de aceste produse din Mercosur să le utilizeze pe teritoriul Germaniei, fără să se mai realizeze comerţ intra-comunitar”, a adăugat Florin Barbu.

Florin Barbu a menționat că discuția privind Mercosur trebuie să aibă loc în coaliția guvernamentală, din care fac parte patru partide politice, și că toate argumentele trebuie prezentate în prezența miniștrilor.

El a precizat că nu a respins memorandumurile legate de acest acord, ci le-a justificat și a transmis către Ministerul Economiei toate datele și solicitările sale, deși acesta este ministerul responsabil pentru comerț și ar fi trebuit să dispună deja de aceste informații.

„Bineînţeles, în prezenţa tuturor miniştrilor trebuie să punem aceste argumente. Aşa este, nu am respins acest memorandum, am justificat acest memorandum, ulterior am transmis către Ministerul Economiei toate datele şi toate solicitările pe care le-am avut, (…) cu toate că Ministerul Economiei este ministerul de resort care se ocupă de comerţ şi ar fi trebuit să aibă aceste date şi să facă acest studiu de impact, dacă afectează sau nu fermierii români din zona noastră, dar aceste lucruri sigur trebuie spuse în coaliţia de guvernare”, consideră demnitarul.

Ministrul a mai subliniat că România a devenit principal exportator de carne de pui în Uniunea Europeană și deține cele mai mari efective de bovine din UE, în timp ce exportă peste 30% din producția de ouă.

„Este derajant pentru anumite state că România a devenit exportatorul de carne de pui principal din Uniunea Europeană, la carnea de vită avem cele mai mari effective din Uniunea Europeană, la ouă exportăm aproape peste 30% din consumul din România”, spune Barbu.

El a punctat că România trebuie să ia în calcul și producția de cereale, fiind al cincilea stat european ca suprafață agricolă și producând cantități semnificative de porumb irigabil.

În același timp, Brazilia și alte state din Mercosur, cu precipitații anuale mari, produc cantități uriașe de porumb care ar putea inunda piața europeană. Florin Barbu a explicat că politica sa agricolă a vizat integrarea acestor cereale în zootehnie și industria alimentară, atât în România, cât și în UE.

„Toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere, pentru că în ultimii ani am dezvoltat foarte multe ferme, iar România a ajuns în primele locuri. Dar mai este un lucru foarte important. Trebuie să ne gândim şi la partea de cereale. România este al cincilea stat din Uniunea Europeană ca suprafaţă agricolă şi producem cantităţi din zona irigabilă de porumb. Iar Brazilia şi celelalte state unde precipitaţiile sunt de 2000 de litri pe an, produc cantităţi enorme de porumb, care vor invada Uniunea Europeană şi, bineînţeles, întotdeauna am solicitat şi toată lumea a solicitat şi politica agricolă a Ministerului Agricultorii a fost de a integra aceste cereale în zootehnie şi în tot ceea ce înseamnă industria alimentară din România, dar şi din Uniunea Europeană”, afirmă ministrul Agriculturii.

În final, ministrul a spus că a respins memorandumul legat de Mercosur cu două săptămâni în urmă și de atunci nu a mai avut discuții oficiale pe această temă cu colegii din Ministerul Economiei sau Ministerul Afacerilor Externe.

Florin Barbu a subliniat că așteaptă să vadă documentul semnat și că este convins că discuția privind partea de Mercosur va fi reluată în coaliție pentru a stabili ce măsuri trebuie luate în continuare, reiterând că votul Parlamentului European nu a fost unul pe acordul propriu-zis.