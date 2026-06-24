Bitcoin a coborât sub 60.000 de dolari. Investitorii se tem că piața pierde doi dintre cei mai importanți susținători

Bitcoin a coborât din nou sub pragul de 60.000 de dolari, iar scăderea readuce în atenție temeri care au lipsit aproape complet din piața criptomonedelor în ultimii doi ani. Investitorii urmăresc cu atenție situația companiei Strategy, unul dintre cei mai mari cumpărători de Bitcoin din lume, în timp ce interesul investitorilor de retail pare să se reducă.

Cea mai mare criptomonedă din lume a ajuns miercuri până la 59.023 de dolari, cel mai redus nivel din octombrie 2024. În ultimele 24 de ore au fost lichidate poziții speculative de tip long în valoare de aproape 800 de milioane de dolari, potrivit datelor CoinGlass, citate de Bloomberg.

Declinul vine înainte de expirarea trimestrială a unor contracte de opțiuni Bitcoin evaluate la aproximativ 10 miliarde de dolari, ceea ce amplifică volatilitatea pieței.

În paralel, acțiunile Strategy, compania condusă de Michael Saylor și cunoscută pentru achizițiile masive de Bitcoin, au înregistrat a șasea ședință consecutivă de scădere. Titlurile au ajuns la cel mai redus nivel din februarie 2024.

Analiștii consideră că piața reevaluează modelul prin care compania finanțează noi achiziții de Bitcoin prin emiterea de acțiuni și instrumente financiare preferențiale. Acest mecanism a fost unul dintre factorii care au susținut cererea pentru criptomonedă în ultimii ani.

În perioadele anterioare de corecție, investitorii individuali au intervenit frecvent pentru a cumpăra active digitale la prețuri mai mici. De această dată, însă, interesul pare să fie mai redus.

O parte din capitalul investitorilor s-a orientat către companiile din domeniul inteligenței artificiale, sector care a atras atenția piețelor financiare în ultimii ani. În același timp, mulți dintre investitorii care au cumpărat Bitcoin la prețuri mai ridicate se află acum pe pierdere și sunt mai puțin dispuși să își majoreze expunerea.

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) bazate pe Bitcoin au reprezentat un alt pilon important de susținere a pieței, însă analiștii observă că și această sursă de cerere este urmărită cu mai multă prudență în contextul actual.

Pe lângă problemele specifice pieței crypto, investitorii reevaluează și rolul Bitcoin în portofolii. În ultimele luni, criptomoneda nu a reușit să ofere protecția așteptată în perioadele marcate de tensiuni geopolitice și de îngrijorări legate de inflație.

Acest lucru a slăbit argumentul potrivit căruia Bitcoin poate funcționa ca un activ de refugiu sau ca o protecție împotriva inflației.

În același timp, perspectivele privind dobânzile au devenit mai puțin favorabile pentru activele considerate riscante. Dacă investitorii nu mai anticipează reduceri rapide ale dobânzilor, apetitul pentru astfel de investiții poate scădea.

Analiștii atrag atenția și asupra dependenței tot mai mari a pieței de achizițiile realizate de Strategy. După ani de cumpărări constante, orice semn de slăbiciune al modelului de finanțare al companiei este urmărit cu atenție de investitori.

Pe fondul scăderii valorii instrumentelor financiare emise de companie și al pierderilor nerealizate acumulate în urma deprecierii Bitcoin, au apărut întrebări privind capacitatea Strategy de a continua ritmul achizițiilor care a contribuit la susținerea pieței.

În aceste condiții, piața Bitcoin devine tot mai dependentă de capitalul instituțional exact într-un moment în care încrederea unor investitori instituționali este pusă la încercare. Unii analiști consideră că actuala situație seamănă cu o piață în care există vânzători, dar numărul cumpărătorilor dispuși să intervină este mult mai redus decât în perioadele anterioare.