Bitcoin a coborât la cel mai redus nivel din octombrie 2024. Investitorii retrag miliarde din ETF-urile cripto

Piața criptomonedelor traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele luni. Bitcoin a coborât la cel mai redus nivel din octombrie 2024, în timp ce investitorii retrag masiv bani din ETF-urile bazate pe criptomonedă, iar temerile privind evoluția economiei americane afectează sentimentul pieței.

Potrivit analizei realizate de Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor, Bitcoin a coborât săptămâna trecută până la 59.100 de dolari, cel mai redus nivel înregistrat din octombrie 2024.

Scăderea a fost influențată de mai mulți factori care au afectat simultan piața. Unul dintre cele mai importante elemente îl reprezintă retragerile continue de capital din ETF-urile bitcoin de tip spot.

Aceste instrumente financiare au înregistrat ieșiri nete de peste 4,7 miliarde de dolari de la jumătatea lunii mai. În plus, ETF-urile au consemnat recent 13 zile consecutive de retrageri de fonduri, cea mai lungă perioadă de acest fel de la lansarea lor.

Presiunea de vânzare s-a văzut și pe piața derivatelor. Potrivit datelor prezentate de analistul eToro, poziții lungi pe contracte futures perpetue în valoare de peste 2 miliarde de dolari au fost lichidate de la începutul lunii iunie.

Acest proces reflectă reducerea expunerii investitorilor care utilizau efect de levier și contribuie la amplificarea volatilității pieței.

Pe lângă factorii specifici pieței cripto, investitorii urmăresc cu atenție și evoluțiile economice din Statele Unite.

Simon Peters arată că sentimentul investitorilor s-a deteriorat în contextul în care inflația rămâne peste țintele autorităților monetare, iar prețurile ridicate ale petrolului continuă să genereze îngrijorări.

În acest context, piețele încep să ia în calcul posibilitatea ca Rezerva Federală a Statelor Unite să majoreze dobânzile până la sfârșitul anului.

O astfel de perspectivă este privită de obicei negativ de investitorii în active riscante, inclusiv criptomonede.

Atenția se îndreaptă acum către datele privind inflația din SUA, care urmează să fie publicate marți. Un rezultat peste așteptări ar putea accentua presiunea asupra pieței și ar putea întări scenariul unor noi majorări de dobândă.

În timp ce bitcoin a pierdut peste 13% într-o singură săptămână, iar numeroase altcoins au înregistrat scăderi și mai accentuate, tokenul Worldcoin (WLD) a avut o evoluție diferită.

Potrivit analizei eToro, WLD a crescut cu aproximativ 23% în ultima săptămână, investitorii anticipând o modificare importantă a tokenomicii proiectului programată pentru sfârșitul lunii iulie.

Concret, rata zilnică de eliberare a tokenurilor Worldcoin urmează să fie redusă cu aproximativ 43%, de la 5,1 milioane de tokenuri la 2,9 milioane.

Investitorii consideră că reducerea ritmului de creștere a ofertei ar putea avea un efect pozitiv asupra valorii activului pe termen mediu.