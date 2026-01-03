Solicitările se transmit către Agenția pentru Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) și sunt destinate sprijinirii investițiilor menite să crească eficiența și competitivitatea fermelor.

Prin această linie de finanțare, valoarea granturilor poate ajunge până la 2 milioane de euro pentru fiecare proiect. Fondurile sunt destinate, printre altele, achiziției de utilaje agricole, dotării spațiilor protejate, cumpărării de echipamente pentru procesare și depozitare, precum și implementării sistemelor de irigații.

Sprijinul oferit este nerambursabil în proporție de maximum 65% din valoarea totală a proiectului, diferența urmând să fie acoperită din contribuțiile proprii ale beneficiarilor. Bugetul total alocat acestei măsuri se ridică la aproape 152 de milioane de euro, sumă destinată susținerii investițiilor agricole la nivel național.

Amintim că agricultura românească se află într-un moment complicat. Reprezentanții agricultorilor au transmis anterior că presiunea fiscală și costurile ridicate de producție au împins numeroase exploatații la limita supraviețuirii. Conform organizațiilor din domeniu, zeci de ferme se confruntă deja cu executări silite, iar multe altele riscă falimentul, într-un context în care cheltuielile cresc, iar prețurile de vânzare rămân scăzute.

Mulți din mediul rural subliniază că politicile de austeritate promovate de actualul Executiv sunt rigide și inadecvate, deoarece nu țin cont de specificul agriculturii, un sector dependent de cicluri lungi de producție și de factori naturali imprevizibili.

În cazul în care discuțiile cu autoritățile nu vor produce rezultate concrete, fermierii spun că sunt pregătiți să iasă din nou în stradă. Aceștia iau în calcul blocarea unor artere rutiere importante și a punctelor de frontieră, pentru a forța tratarea agriculturii și a siguranței alimentare ca prioritate strategică.

Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu și președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți, a declarat la Antena 3 că a fost solicitată autorizație pentru un protest programat pe 5 ianuarie, precizând că agricultorii intenționează să vină cu tractoarele la București. Printre principalele solicitări formulate de agricultori se numără: