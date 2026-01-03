Deși poziția globală plasează România în top 30, situația este mai puțin favorabilă la nivel european. Țara se află în a doua jumătate a clasamentului continental, fiind mult în urma marilor hub-uri regionale precum Marea Britanie, Germania sau Franța. Europa concentrează aproape 3.500 de centre de date, ceea ce o face a doua cea mai mare regiune din lume din acest punct de vedere, după America de Nord.

În acest context, România este depășită inclusiv de alte state din Europa Centrală și de Est. Polonia găzduiește 94 de centre de date, iar țări cu economii mai mici din Europa de Nord, precum Finlanda și Norvegia, au 87, respectiv 86 de astfel de facilități. Diferențele sunt și mai mari în comparație cu liderii europeni, unde Marea Britanie are 499 de centre de date, Germania 487, iar Franța 321, susținute de investiții consistente ale marilor companii tehnologice și de politici publice favorabile dezvoltării infrastructurii cloud, conformunei analize realizate pe baza datelor Statista și publicate de platforma Visual Capitalist.

La nivel global, Statele Unite domină clar infrastructura digitală, cu 4.165 de centre de date, reprezentând aproximativ 38% din totalul mondial. Această concentrare evidențiază decalajele majore dintre principalele economii tehnologice și statele aflate în curs de dezvoltare în acest sector.

Specialiștii explică poziția modestă a României prin nivelul actual al investițiilor în infrastructura IT, dar și prin limitările existente în rețelele energetice, lipsa de predictibilitate fiscală și cadrul de reglementare. Cu toate acestea, România dispune de avantaje competitive importante, precum costurile mai reduse, poziționarea geografică strategică și o forță de muncă bine calificată în domeniul IT, factori care ar putea susține o dezvoltare accelerată a sectorului.

Centrele de date reprezintă coloana vertebrală a economiei digitale moderne, fiind esențiale pentru servicii cloud, inteligență artificială, comerț electronic și digitalizarea administrației publice. În condițiile în care cererea pentru servicii digitale crește rapid, iar investițiile globale în infrastructura necesară inteligenței artificiale se intensifică, diferența dintre statele lider și economiile emergente, precum România, riscă să se adâncească dacă nu sunt adoptate politici coerente de atragere a investițiilor.