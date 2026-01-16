Salariul mediu net a avansat în luna noiembrie 2025 față de luna precedentă, evoluție susținută de mai mulți factori specifici finalului de an, potrivit datelor oficiale. Institutul Național de Statistică (INS) arată că atât nivelul brut, cât și cel net al câștigului salarial au consemnat majorări, reflectând dinamica veniturilor din economie.

Conform INS, salariul mediu brut a ajuns la 9.371 de lei, în creștere cu 219 lei față de octombrie, ceea ce reprezintă un avans de 2,4%. În același timp, salariul mediu net s-a situat la 5.615 lei, după o creștere lunară de 123 de lei, echivalentul unui plus de 2,2%.

Datele oficiale sunt sintetizate de Institutul Național de Statistică astfel:

„În luna noiembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.371 lei, cu 219 lei (+2,4%) mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.615 lei, în creştere cu 123 lei (+2,2%) faţă de luna octombrie 2025”.

Evoluția pozitivă a salariului mediu este explicată, în majoritatea activităților economice, prin acordarea de prime ocazionale, inclusiv prime trimestriale sau anuale, stimulente pentru performanță, al 13-lea salariu, precum și prin drepturi în natură sau ajutoare bănești. La acestea s-au adăugat sume din profitul net al companiilor și alte beneficii, precum biletele de valoare.

Analiza INS arată diferențe semnificative între sectoarele economice în ceea ce privește nivelul salariului mediu net. Cele mai mari valori s-au înregistrat în activitățile de servicii din tehnologia informației, inclusiv serviciile informatice, unde câștigul salarial mediu net a ajuns la 12.931 de lei. Un nivel ridicat s-a consemnat și în activitățile de editare, cu un salariu mediu net de 10.919 lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete au fost raportate în hoteluri și restaurante, unde angajații au câștigat, în medie, 3.403 lei, precum și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu o medie de 3.468 lei. Aceste discrepanțe evidențiază diferențele structurale dintre sectoare, dar și impactul productivității și al cererii de forță de muncă calificată.

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, salariul mediu net a crescut cu 4,2%, ceea ce indică o evoluție anuală pozitivă a veniturilor. Totuși, ajustarea cu inflația arată o imagine mai nuanțată. Indicele câștigului salarial real a fost de 94,9% în noiembrie 2025 față de aceeași lună din 2024, în timp ce, raportat la octombrie 2025, acesta a urcat la 101,8%.

Salariul mediu net a înregistrat cele mai mari creșteri lunare în anumite ramuri industriale, potrivit clasificării CAEN Rev.2. Cele mai semnificative avansuri au fost consemnate în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în altă parte, cu un plus de 15,7%, precum și în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, unde creșterea a fost de 14,4%.

Alte sectoare au raportat majorări cuprinse între 7,5% și 10,5%, printre care fabricarea echipamentelor electrice, activitățile de servicii în tehnologia informației, dar și industria produselor din cauciuc și mase plastice. Creșteri moderate, între 3,5% și 7%, s-au înregistrat în chimie, editare, tutun, hârtie, depozitare, transporturi pe apă, cercetare-dezvoltare și intermedieri financiare.

Pe de altă parte, salariul mediu net a scăzut în unele domenii, în principal din cauza acordării de prime în lunile anterioare sau a unor realizări de producție mai slabe. Cele mai importante diminuări au fost raportate în transporturile aeriene, unde scăderea a fost de 4%. Reduceri între 0,5% și 3% s-au înregistrat în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, industria de cocserie și rafinare a țițeiului, tranzacții imobiliare, producție cinematografică și media, extracția petrolului și a gazelor naturale, precum și în industria metalurgică.

În sectorul bugetar, datele INS arată o evoluție mixtă a salariului mediu net. În învățământ, câștigul salarial a crescut cu 1,1%, pe fondul plății cu ora a cadrelor didactice, iar în sănătate și asistență socială majorarea a fost de 0,4%. În administrația publică, salariul mediu net a scăzut ușor față de luna precedentă, cu 0,1%.

Institutul Național de Statistică subliniază că fluctuațiile lunare ale salariului mediu sunt influențate de acordarea premiilor și a primelor, mai ales în anumite luni ale anului, aspect care afectează temporar evoluțiile lunare, dar se estompează la nivel anual: