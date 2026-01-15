Reforma administrației publice prevede o reducere cu 10% a fondului de salarii din sectorul public, atât la nivel local, cât și central. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus că această măsură era așteptată de mult timp de societate.

Dragoș Pîslaru a afirmat că pachetul de măsuri a fost discutat prea mult timp și că mulți oameni se așteptau ca, în perioada de reducere a deficitului bugetar, statul să contribuie și el prin astfel de măsuri. El a anunțat la Euronews România că a venit momentul ca statul să-și reducă propriile cheltuieli.

Ministrul a explicat că statul va reduce cheltuielile, iar proiectul de lege este deja public și poate fi analizat. Potrivit lui, este important ca 10% din cheltuielile totale ale instituțiilor centrale și locale să fie tăiate. El a subliniat că este vorba despre o sumă mare, de aproximativ 5,7 miliarde de lei pe an, nu despre sume mici ca în alte discuții anterioare. În acest context, Pîslaru a spus că statul face un efort serios pentru a deveni mai eficient și că este normal ca și cheltuielile din aparatul public să fie reduse.

„Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp. Există o mare parte din populație care și-ar fi dorit ca aceste măsuri care echilibrează efortul, în această perioadă în care reducem deficitul bugetar, să vină și din partea statului. Statul la rândul său reduce cheltuielile, proiectul de lege este deja pus în transparență și vedem într-adevăr această flexibilitate. Important este ca cei 10% din totalul cheltuielilor centrale și locale să fie reduși. Discutăm de o sumă importantă, deci cumva spre deosebire de alte discuții care vizau sume mai mici, anvelopa totală despre care vorbim este de 5,7 mld. de lei pe an, adică nu este o sumă chiar mică. Prin urmare este un efort pe care statul îl face să devină mai suplu, într-un context în care este firesc ca și în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe niște diminuări”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a explicat ce se întâmplă în instituția pe care o conduce și a anunțat că două sporuri au fost deja eliminate. El a spus că situația de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este diferită față de alte instituții deoarece 55% din fondul de salarii este plătit din bani europeni, iar doar 45% vine din bugetul de stat. Din acest motiv, impactul asupra bugetului național este mai mic.

Conform spuselor sale, sporurile legate de fondurile europene au fost deja reduse, iar acest lucru a dus la o scădere de 22,7% a veniturilor nete ale angajaților. El a precizat că au fost tăiate două sporuri: norma de hrană și un stimulent important, care a fost redus semnificativ.

Potrivit ministrului, partea de salariu plătită din fonduri europene fusese gândită ca o formă de motivare pentru creșterea eficienței și a performanței în gestionarea banilor europeni. Totuși, decizia Guvernului de la începutul mandatului a fost să reducă aceste sporuri, ceea ce a dus la scăderi mari de venituri pentru angajații din minister.

El a mai zis că, după aceste reduceri, accentul la minister este pus pe eficientizarea structurii de personal, nu pe alte tăieri mari de salarii. De asemenea, a informat că orice măsură viitoare va fi discutată cu sindicatul din cadrul ministerului.