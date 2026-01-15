Primăria Sectorului 5 a anunțat că, începând de joi dimineață, locuitorii vor putea depune cereri pentru atribuirea locurilor de parcare aferente anului 2026 prin platforma online parcari.sector5.ro. Portalul permite nu doar solicitarea unui loc de parcare, ci și actualizarea datelor personale sau ale autovehiculului, precum și consultarea cererilor deja transmise.

Acesta a mai precizat că platforma va fi disponibilă începând cu ora 08:00.

Primarul Vlad Popescu Piedone a detaliat lista documentelor necesare pentru completarea cererii:

cartea de identitate cu domiciliul în Sectorul 5,

talonul mașinii cu ITP valabil

asigurarea RCA

și, după caz, adeverința de la locul de muncă (pentru autovehiculele de serviciu) sau contractul de comodat (dacă mașina nu aparține solicitantului).

Procesul de depunere este rapid, cu o durată medie de aproximativ trei minute, iar contractul de atribuire va fi transmis electronic, pe e-mail. Locurile vor fi alocate în ordinea înscrierii, în limita disponibilității.

”Timpul mediu de depunere este de 3 minute, iar contractul de atribuire este primit pe mail. Atribuirea se face în ordinea cronologică a înscrierii și în limita locurilor disponibile”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

Din totalul de 32.000 de locuri de parcare din Sectorul 5, în prezent sunt libere 3.850, inclusiv peste 100 de locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. În plus, există posibilitatea solicitării unui al doilea loc de parcare, prin înscriere pe lista de așteptare, în cazul în care primul loc nu este solicitat în zona reglementată.

Primarul a subliniat că, în 2025, autoritatea locală a realizat 7.000 de locuri noi de parcare și a investit 8 milioane de lei în sistematizarea rutieră. Pentru anul în curs, planurile includ crearea a 10.000 de locuri noi, continuarea lucrărilor de infrastructură rutieră și modernizarea zonelor prioritare, precum Panduri, bulevardele principale și șoseaua Viilor, toate proiectele fiind gândite pentru a respecta cele mai înalte standarde de siguranță.