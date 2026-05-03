Potrivit reprezentanților municipalității, orădenii trebuie să parcurgă trei etape clare pentru a-și menține locul de parcare.

Prima etapă este crearea contului în platforma online Parking Oradea – parcări de domiciliu, disponibilă pe portalul oficial www.oradea.ro. Persoanele care nu au deja cont trebuie să introducă datele din actul de identitate și să completeze corect adresa.

Primăria atrage atenția că, în cazul adreselor care includ scară de bloc, aceasta trebuie completată exact. Dacă strada, blocul sau scara nu apar în sistem, utilizatorii pot folosi opțiunea „Adresa mea lipsește” pentru introducerea acestora.

Reprezentanții platformei avertizează că introducerea greșită a informațiilor poate duce la invalidarea contului, potrivit ebihoreanul.ro.

După crearea contului și autentificare, utilizatorii trebuie să actualizeze datele contractului existent pentru locul de parcare.

Dacă în platformă apare mesajul „aveți un contract de parcare care necesită actualizare”, cererea poate fi depusă imediat direct din cont.

În schimb, dacă apare mesajul „un contract a fost importat, dar momentan nu este asociat”, utilizatorii trebuie să aștepte finalizarea procesului de asociere realizat de Serviciul Gestionare Parcări.

Primăria a precizat că validarea solicitărilor începe din 4 mai 2026, iar cererile vor fi procesate în ordinea înregistrării. În această perioadă nu pot fi depuse mai multe solicitări pentru același cont.

Ultimul pas obligatoriu este montarea noii plăcuțe de identificare a locului de parcare.

Conform regulamentului, aceasta trebuie să conțină numărul locului, numărul contractului și numărul de înmatriculare al autoturismului. Plăcuța trebuie montată vizibil și să respecte dimensiunile standard prevăzute, respectiv 40 pe 17 centimetri.

Această regulă se aplică inclusiv persoanelor care au participat recent la licitații și au obținut un loc de parcare nou. În aceste cazuri, identificarea locului cu plăcuță trebuie făcută în maximum 5 zile de la atribuire.

Primăria Oradea a suspendat la finalul anului trecut atribuirea locurilor libere pentru a introduce noul sistem digital Parking Oradea.

Platforma include aproximativ 30.000 de parcări de domiciliu din municipiu, dintre care aproximativ 9.000 erau disponibile.

De la lansarea în faza de test, pe 11 februarie 2026, și până recent, aproximativ 21.000 de orădeni și-au creat conturi pentru a păstra sau obține un loc de parcare.

În paralel, din 20 aprilie, au început licitațiile online pentru locurile libere. Primele rezultate au arătat rapid nivelul ridicat al concurenței.

Un loc de parcare din strada Sfântul Apostol Andrei, care a pornit de la tariful minim de 160 de lei pe an, a fost adjudecat pentru suma de 2.360 de lei anual.