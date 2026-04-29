În ședința din 29 aprilie, Consiliul Local Brașov a votat noul regulament privind atribuirea și utilizarea locurilor de parcare de reședință, după o perioadă mai lungă de dezbateri și consultări.

Documentul a fost modificat înainte de votul final, după mai multe amendamente formulate de consilierii locali ai PNL, care au vizat în special nivelul taxelor ce urmau să fie aplicate.

Cea mai importantă schimbare este introducerea unui tarif unic anual pentru parcările de reședință, ceea ce înseamnă că nu va mai exista diferențierea pe zone, așa cum se întâmpla până acum.

Potrivit formei aprobate, taxa anuală pentru un loc de parcare de reședință va fi de 350 de lei, în situația în care suma nu va fi majorată ulterior în urma licitațiilor.

Varianta inițială a proiectului prevedea un tarif de 500 de lei pe an, însă acesta a fost redus înainte de adoptarea finală.

Noul tarif unic va fi aplicat în toate zonele municipiului Brașov începând cu data de 1 ianuarie 2027.

De asemenea, cei care au închiriat anul trecut locuri de parcare pe sume mai mici decât noul prag minim vor urma să plătească această taxă anuală minimă, iar cei care au obținut locurile prin licitații la valori mai mari vor continua să achite suma licitată.

Noul regulament stabilește că plata tarifului anual sau a valorii stabilite în urma licitației trebuie achitată în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare.

Suma se calculează proporțional cu perioada rămasă până la finalul anului calendaristic și oferă dreptul de folosire a locului de parcare 24 de ore din 24.

Dacă titularul nu achită taxa în acest termen, pierde automat locul de parcare, iar acesta poate fi atribuit altei persoane.

În plus, persoana respectivă nu va mai putea participa la proceduri de atribuire sau licitație pentru o perioadă de 24 de luni.

Pentru anii următori, plata taxei anuale trebuie făcută până la data de 31 martie pentru anul respectiv.

Modificări au fost aprobate și pentru parcările nenominale din Brașov, cunoscute drept parcări la bordură.

Pentru autoturisme, tariful anual a fost stabilit la 150 de lei, iar pentru motociclete și mopede la 100 de lei.

Și aceste sume sunt mai mici decât cele prevăzute în forma inițială a proiectului, după dezbaterile din Consiliul Local.

Administrația locală a încercat astfel să reducă impactul financiar asupra locuitorilor, păstrând totuși noul sistem de organizare.

Procedura de atribuire și licitație va respecta o ordine clară de priorități.

Primii vizați sunt persoanele fizice care locuiesc la adresa respectivă și dețin un autoturism înmatriculat în municipiul Brașov la adresa de domiciliu, dar și cei care folosesc mașini în leasing sau autoturisme aparținând unor persoane juridice, în anumite condiții.

Urmează persoanele juridice care au sediul social sau punct de lucru la adresa respectivă și dețin ori folosesc autoturisme înmatriculate în Brașov.

A treia categorie este formată din persoanele fizice care au domiciliul la adresa respectivă, dar dețin mașini înmatriculate la altă adresă sau folosesc autoturisme pe baza unui contract de comodat autentificat.

Abia după aceste etape, pentru locurile rămase libere, se vor organiza proceduri pentru cei care dețin un al doilea autoturism și nu au obținut deja un loc de parcare în zona respectivă.

Taxele pentru parcările de reședință din Brașov erau stabilite încă din anul 2006 și funcționau pe baza unui sistem împărțit pe zone.

Pentru zona A, care include centrul orașului, taxa anuală era de 156 de lei. În zona B, șoferii plăteau 144 de lei pe an, în zona C suma era de 132 de lei, iar în zona D taxa ajungea la 120 de lei.

Prin noua hotărâre, toate aceste diferențe dispar, iar toți proprietarii de autoturisme vor plăti aceeași taxă anuală, indiferent de zona în care locuiesc.

Adoptarea noului regulament vine într-un context în care presiunea asupra locurilor de parcare din municipiul Brașov este tot mai mare.

Autoritățile locale încearcă să găsească un echilibru între organizarea eficientă a spațiului public și costurile suportate de locuitori, într-un oraș unde cererea pentru locuri de parcare continuă să crească.

Noul cadru va intra oficial în vigoare din 2027, perioadă până la care administrația locală va pregăti implementarea măsurilor aprobate.