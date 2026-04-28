Reguli noi pentru parcare. Regulamentul de parcare din Sectorul 4 al Capitalei urmează să fie modificat semnificativ, conform unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local. Noile prevederi vizează atât reducerea unor costuri pentru cetățeni, cât și simplificarea procedurilor administrative.

Reforma propusă include eliminarea unor tarife suplimentare, introducerea unor excepții de la regulile actuale și transformarea unei taxe controversate într-un sistem de abonament anual.

Una dintre cele mai importante modificări privește eliminarea tarifului suplimentar de 500 de lei (plus TVA) aplicat pentru al doilea loc de parcare de reședință.

Până acum, utilizatorii care dețineau un loc de parcare și solicitau încă unul erau obligați să achite această taxă. Noua propunere elimină această obligativitate pentru persoanele fizice care solicită al doilea loc în parcările publice pe bază de abonament nominal.

În plus, sunt introduse excepții pentru anumite tipuri de vehicule, precum:

motociclete

mopede

tricicluri

cvadricicluri

Pentru aceste categorii, al doilea loc de parcare va putea fi atribuit fără costuri suplimentare.

O altă modificare esențială este transformarea taxei de dezvoltare urbană într-un abonament anual pentru parcările publice din zona verde.

Taxa, introdusă inițial în 2025 și ulterior contestată și revocată în 2026, este reconfigurată într-un mecanism opțional de acces la parcările publice.

Noul abonament anual va permite utilizatorilor să parcheze în parcările publice din zonele desemnate, cu excepția parcărilor cu bariere sau sisteme de acces controlat.

Important este faptul că noua formă a abonamentului nu mai este limitată doar la rezidenții Sectorului 4, ci poate fi achiziționată de orice cetățean, indiferent de domiciliu.

Proiectul introduce și o flexibilizare a regulii privind distanța dintre domiciliu și locul de parcare.

Dacă în prezent limita este de 200 de metri liniari, noul regulament permite excepții în anumite situații. Astfel, în parcările cu grad redus de ocupare și fără cereri în așteptare, locurile pot fi atribuite și peste această distanță, pe baza unei decizii administrative.

Această măsură urmărește o utilizare mai eficientă a infrastructurii existente.

Măsură propusă Ce se schimbă concret Impact pentru cetățeni Perioadă de grație pentru datorii Se introduce luna ianuarie a anului următor ca interval de grație pentru plata datoriilor către bugetul local Oferă timp suplimentar pentru achitarea obligațiilor fără penalizări imediate Eliminarea actualizării datelor la ITP/RCA Dispare obligația de a actualiza datele contractului de parcare la fiecare reînnoire a ITP sau RCA Reduce birocrația și numărul de drumuri sau notificări administrative necesare

Sistemul de parcare din Sectorul 4 a fost supus mai multor modificări în ultimii ani, fiind frecvent subiect de dezbatere publică. Noile schimbări vin în contextul încercărilor administrației locale de a adapta regulile la cererea ridicată de locuri de parcare și la criticile venite din partea cetățenilor.