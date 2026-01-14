Parcarea subterană de pe Bulevardul Decebal funcționează, în prezent, la capacitate maximă, motiv pentru care Primăria Sectorului 3 a decis suspendarea temporară a abonamentelor anuale. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial al instituției.

Reprezentanții administrației locale explică faptul că gradul ridicat de ocupare nu mai permite emiterea de noi abonamente pe termen lung, măsura fiind una necesară pentru a evita supraaglomerarea. Potrivit Primăriei Sectorului 3, situația confirmă utilitatea investiției, parcarea contribuind semnificativ la degrevarea locurilor de la suprafață și la îmbunătățirea traficului în zona intens circulată a bulevardului.

„Primăria Sectorului 3 informează că parcarea subterană Decebal a ajuns la capacitate maximă de utilizare, motiv pentru care se suspendă temporar posibilitatea achiziționării de abonamente anuale pentru această locație. Măsura este una necesară, având în vedere gradul foarte mare de ocupare al parcării, care demonstrează că obiectivul își îndeplinește pe deplin rolul pentru care a fost construit: reducerea presiunii asupra parcărilor de la suprafață și fluidizarea traficului în zona Bulevardului Decebal”, a transmis Primăria, într-un comunicat de presă.

Ultima ajustare a tarifelor a avut loc în anul 2024. Șoferii care utilizează parcarea subterană Decebal plătesc 5 lei pentru fiecare oră, iar după primele 10 ore, costul ajunge la 50 de lei pentru restul zilei. Pentru un interval de 24 de ore, tariful este tot de 50 de lei.

În cazul abonamentelor, taxa lunară este de 238 de lei, iar cea anuală – acum suspendată – se ridică la 2.380 de lei.

Parcarea subterană Decebal a fost inaugurată în 2021 și dispune de 717 locuri de parcare, amenajate pe o suprafață utilă de peste 20.000 de metri pătrați. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 86,5 milioane de lei.

Accesul autoturismelor se face din ambele sensuri ale Bulevardului Decebal, prin două rampe cu dublu sens și alte două cu sens unic, facilitând intrarea și ieșirea din parcaj.

Structura parcării este împărțită astfel: jumătate dintre locuri, situate la subsolul al doilea, sunt destinate locuitorilor din zonă, iar restul, aflate la subsolul întâi, sunt rezervate utilizării publice.

Persoanele fizice care solicită atribuirea unui loc de parcare, fie prin repartizare directă, fie prin licitație publică cu strigare, trebuie să depună un dosar care să cuprindă mai multe documente obligatorii. Actele diferă în funcție de situația solicitantului și de etapa procedurii.

În primul rând, este necesar un document de identitate valabil, respectiv buletinul sau cartea de identitate. De asemenea, solicitanții trebuie să facă dovada domiciliului sau a reședinței, inclusiv prin viză de flotant, acolo unde este cazul.

Un alt document esențial este certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru care se solicită locul de parcare, însoțit de dovada unui ITP valabil. În anumite situații, autoritățile pot solicita și cartea de identitate a autovehiculului.

Pentru autoturismele care nu sunt deținute în proprietate, este obligatorie prezentarea documentelor care atestă dreptul de folosință. Acestea pot fi contracte de leasing, adeverințe de la angajator, contracte de comodat sau de închiriere autentificate notarial, precum și acte de stare civilă. De exemplu, certificatul de căsătorie este necesar dacă mașina aparține soțului sau soției, iar certificatul de naștere este cerut atunci când autovehiculul este deținut de părinte sau copil.

Persoanele încadrate într-un grad de handicap trebuie să depună și certificatul care atestă acest statut, în cazul în care solicită facilități specifice.

În etapa a doua a procedurii, se solicită suplimentar documente care dovedesc dreptul de proprietate sau de închiriere asupra imobilului, în funcție de situația fiecărui solicitant.

Autoritățile recomandă verificarea atentă a dosarului înainte de depunere, pentru a evita întârzieri sau respingerea cererii din cauza documentelor incomplete.

Regulamentul privind gestionarea locurilor de parcare de reședință paote fi consultat mai jos.