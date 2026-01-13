Indemnizația pentru funcția de Președinte al României este calculată pe baza salariului minim brut pe economie, aplicând un coeficient stabilit prin lege.

Astfel, Nicușor Dan, ales în mai 2025, primește o indemnizație lunară brută de 48.600 de lei, echivalentă cu 12 salarii minime brute multiplicate cu valoarea actuală a acestuia (4.050 lei).

După deducerea impozitelor și contribuțiilor sociale, președintele încasează lunar aproximativ 28.431 de lei net. Venitul anual brut ajunge la 583.200 lei.

Măsura survine într-un context de restrângere a cheltuielilor: bugetul Administrației Prezidențiale a fost redus la începutul lui 2026 cu aproximativ 30%, echivalentul a 30 de milioane de lei, față de anul precedent.

Deși funcția de președinte reprezintă cea mai înaltă poziție în stat, salariul rămâne printre cele mai mici din Europa pentru șefii de stat. Foștii președinți beneficiază de rânduri viagere, astfel Klaus Iohannis, care și-a încheiat mandatul anul trecut, încasează lunar aproximativ 11.625 lei net, reprezentând 75% din indemnizația actualului președinte.

Indemnizația președintelui Franței, funcție ocupată în prezent de Emmanuel Macron, este reglementată prin lege și menținută la un nivel stabil, după reducerea aplicată în 2012. Salariul lunar brut al șefului statului se ridică la 16.039 euro, iar după deducerea contribuțiilor sociale, Macron primește aproximativ 14.586 euro net înainte de impozitul pe venit.

Venitul său lunar este structurat în trei componente: salariul de bază (12.457 euro), indemnizația de funcție (3.207 euro) și indemnizația de rezidență (373 euro). Astfel, venitul anual brut se ridică la aproximativ 192.468 euro.

Pe lângă indemnizația oficială, președintele beneficiază de facilități suplimentare: locuința oficială la Palatul Élysée, acces la reședințe de stat precum Fort de Brégançon, precum și transport gratuit cu flota aeriană prezidențială și cu trenurile SNCF.

Foștii președinți ai Franței primesc o pensie anuală de circa 6.000 euro brut pe lună, la care se pot adăuga indemnizații suplimentare dacă aleg să fie membri ai Consiliului Constituțional.

Salariul cancelarului Germaniei, funcție ocupată în prezent de Friedrich Merz, reflectă structura complexă a remunerației pentru înalți demnitari și include mai multe componente. Indemnizația lunară brută se ridică la aproximativ 31.300 euro, rezultată din salariul de bază, indemnizația de funcție și venitul obținut ca membru al Bundestagului, majoritatea cancelarilor păstrând și mandatul de deputat.

Salariul de bază al cancelarului este calculat conform grilei B11, reprezentând circa 21.000 euro lunar. La aceasta se adaugă indemnizația specifică exercitării funcției și o sumă suplimentară pentru activitatea parlamentară, parțial ajustată pentru a evita cumulul integral al veniturilor. În total, venitul anual brut ajunge la aproximativ 375.000–380.000 euro.

Cancelarul plătește impozite pe venit și contribuții sociale pentru cea mai mare parte a salariului său, spre deosebire de președintele Germaniei, a cărui funcție are un caracter mai ceremonial. Deși deține cea mai puternică poziție politică din țară, cancelarul nu este cel mai bine plătit angajat public: unii directori de companii de stat, precum Deutsche Bahn sau KfW, pot câștiga anual peste 500.000 euro.

După încheierea mandatului, foștii cancelari beneficiază de o pensie calculată în funcție de anii petrecuți în guvern și parlament. De exemplu, Angela Merkel primește aproximativ 15.000 euro pe lună.

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, continuă să primească cea mai mare remunerație dintre politicienii din țară, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern. Salariul lunar brut al șefului statului se ridică la aproximativ 26.701 euro, iar după reținerea impozitelor și a contribuțiilor sociale, suma netă ajunge la circa 14.200 euro pe lună.

Venitul anual brut include 14 salarii, conform practicii austriece care include prime de Crăciun și de vacanță, ceea ce duce la un total anual de aproximativ 373.814 euro. În 2026, guvernul austriac a decis o „rundă de creștere zero” pentru politicienii de vârf, ceea ce înseamnă că indemnizațiile nu au fost ajustate pentru inflație și au rămas la nivelul din 2025.

Salariul președintelui depășește cu aproximativ 12% indemnizația cancelarului federal, care încasează circa 23.840 euro brut lunar. Van der Bellen are birouri oficiale în aripa Leopoldină a Palatului Hofburg din Viena, însă a ales să locuiască în continuare în apartamentul său privat.

După încheierea mandatului, foștii președinți austrieci primesc o pensie specială egală cu 80% din ultima indemnizație brută, cu condiția să nu dețină alte funcții remunerate în sectorul public, garantând astfel un venit stabil pe termen lung.

Funcția de Președinte al Confederației Elvețiene este ocupată de Guy Parmelin. Spre deosebire de alte state, președintele elvețian nu este un șef de stat cu puteri executive extinse, ci un membru al Consiliului Federal, guvernul format din șapte persoane, care exercită rolul simbolic de președinte pentru un an, pe bază de rotație.

Membrii Consiliului Federal primesc o indemnizație anuală de bază de aproximativ 462.755 €, iar președintele anului în curs primește un supliment de 11.340 €, ceea ce ridică venitul total brut la circa 502.445 €. În plus, guvernul oferă o indemnizație anuală de cheltuieli de 28.350 €, neindexată.

Consilierii federali beneficiază de facilități precum transport gratuit pe căile ferate elvețiene la clasa I și acoperirea costurilor pentru comunicații (fix, mobil și internet). După încheierea mandatului, foștii consilieri federali pot primi o pensie echivalentă cu jumătate din salariul lor, cu condiția să fi servit cel puțin patru ani sau să fi renunțat din motive de sănătate.

Spre deosebire de majoritatea liderilor europeni, președintele Elveției își plătește singur impozitul pe venit și taxa pentru licența radio-TV, ca orice cetățean obișnuit. Această structură face ca președintele elvețian să se afle constant printre cei mai bine plătiți șefi de stat din lume, situându-se pe locul al doilea după Prim-ministrul Singapore.

Danemarca, ca monarhie constituțională, nu are președinte, iar funcția de șef al statului este ocupată de Regele Frederik al X-lea, urcat pe tron în 2024. Puterea executivă este exercitată de Prim-ministru, funcție deținută în prezent de Mette Frederiksen.

Regele Frederik nu primește un salariu propriu-zis, ci beneficiază de un apanaj care acoperă întreținerea Curții Regale, personalul și reședințele oficiale. Pentru 2026, suma alocată Casei Regale este de aproximativ 134,6 milioane DKK, echivalentul a 18 milioane euro, reprezentând o creștere față de anul precedent. Familia regală este scutită de impozitul pe venit pentru această alocație, dar plătește taxe indirecte și contribuții speciale.

Mette Frederiksen, în calitate de șef al guvernului, primește în 2026 un salariu anual de aproximativ 1.620.000 DKK (aproximativ 217.000 euro), echivalentul a circa 135.000 DKK lunar (aproximativ 18.100 euro). Această sumă include și cheltuieli de reprezentare, iar Prim-ministrul are acces la reședința oficială de vară, Marienborg.

Funcția de șef al statului în Spania este deținută de Regele Felipe al VI-lea, într-o monarhie constituțională în care puterea executivă aparține președintelui guvernului. Indemnizația anuală a monarhului pentru acest an se ridică la aproximativ 278.000 €, sumă inclusă în bugetul total al Casei Regale, estimat între 8,4 și 9,3 milioane €.

Acest buget acoperă, pe lângă indemnizația Regelui, salariile Reginei Letizia (circa 153.000 €) și ale Reginei Sofia (aproximativ 125.000 €), precum și cheltuielile cu personalul și administrarea Palatului Zarzuela. Din 2022, Regele Felipe a făcut publică și averea sa personală, evaluată la aproximativ 2,6 milioane €, pentru a asigura mai multă transparență și încredere din partea cetățenilor.

Funcția de Președinte al Ungariei este ocupată de Tamás Sulyok. Indemnizația sa este stabilită prin lege în raport cu salariul președintelui Parlamentului, fiind cu aproximativ 10% mai mare decât al acestuia. Salariul lunar brut al șefului statului se ridică la circa 16.400 €, iar venitul anual brut ajunge la aproximativ 196.800 €.

Majorările salariale pentru 2026 reflectă ajustările automate în funcție de creșterea salariului mediu pe economie, deși opoziția a propus limitarea salariului președintelui la 2,5 milioane HUF pe lună, propunere care nu a fost adoptată.

Președintele Ungariei beneficiază de facilități oficiale, locuind la Palatul Sándor din Budapesta. Funcția include mașină oficială cu șofer, escortă de securitate și o echipă de consilieri finanțată din bugetul de stat. După încheierea mandatului, foștii președinți primesc o pensie viageră, o locuință asigurată de stat, două persoane în secretariat și acces la o mașină oficială.

Funcția de Președinte al Bulgariei este ocupată de Rumen Radev. Salariul său se numără printre cele mai mari din Europa de Sud-Est în raport cu venitul mediu din țară și este calculat pe baza unei formule legate de indemnizațiile parlamentarilor.

Astfel, președintele primește echivalentul a două salarii de deputat, iar salariul unui parlamentar bulgar fiind de trei ori mai mare decât media sectorului public, venitul lui Radev se ridică la aproximativ șase salarii medii publice.

Salariul lunar brut este estimat între 7.150 și 7.600 €, variind ușor trimestrial în funcție de statisticile oficiale privind salariul mediu. Venitul anual brut, incluzând sporurile de vechime de 1,6% pentru fiecare an de experiență, ajunge la circa 125.000 €, iar salariul net lunar este de aproximativ 11.500 – 12.000 leva.

Pe lângă indemnizația de bază, președintele beneficiază de reședința oficială de la Vila Kalina din complexul Boyana, protecție permanentă din partea Serviciului Național de Protecție (NSO) și transport specializat, asigurându-i toate facilitățile necesare exercitării funcției.