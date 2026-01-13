Începând cu 1 februarie 2026, intră în vigoare un nou sistem de plată a concediilor medicale, prevăzut într-o ordonanță de urgență adoptată de Guvernul României și prezentată la finalul anului 2025 de premierul Ilie Bolojan. Măsurile se vor aplica până la 31 decembrie 2027.

Conform noilor reguli, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, indiferent de tipul afecțiunii. Zilele 2–6 vor fi suportate financiar de angajator, iar din ziua a 7-a până la vindecare indemnizația va fi achitată din bugetul Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

În situațiile în care concediul medical este suportat integral din bugetul FNUASS, prima zi rămâne, de asemenea, neplătită.

Executivul precizează că această perioadă neplătită va fi considerată stagiu de asigurare, iar calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate se menține.

Ordonanța de urgență instituie și un mecanism de control la nivelul caselor de asigurări de sănătate, care vizează atât legalitatea, cât și temeinicia acordării concediilor medicale. Verificările pot fi declanșate din inițiativa proprie a caselor de sănătate sau la solicitarea angajatorilor.

Controlul presupune analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor, verificarea duratei legale a concediilor și corelarea diagnosticului cu recomandările medicale.

De asemenea, pot fi sesizate cabinetele de expertiză a capacității de muncă și structurile disciplinare ale Colegiului Medicilor din România, care pot aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 95/2006.

În cazul în care se constată că un certificat a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu va beneficia de indemnizația aferentă concediului medical.

Reprezentanții caselor de sănătate au transmis că vor urmări atent modul de acordare a concediilor medicale, pentru a limita utilizarea nejustificată a fondurilor publice. Printre măsurile anunțate se numără verificarea documentelor medicale, a duratei concediilor și a concordanței dintre diagnostic și recomandări.

La nivel local, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a precizat că măsurile nu sunt îndreptate împotriva pacienților de bună-credință. Directorul general Adrian Mădăraș a explicat că scopul este protejarea fondurilor publice și asigurarea sustenabilității sistemului de sănătate.

„Aceste măsuri nu sunt îndreptate împotriva pacienților de bună-credință. Ele sunt menite să protejeze fondurile publice, să descurajeze abuzurile și să asigure sustenabilitatea sistemului de sănătate”, a declarat Mădăraș.

Actul normativ aduce și schimbări privind organizarea ambulatoriilor integrate ale spitalelor, programul declarat la casele de sănătate urmând să fie cel al cabinetului, nu al medicului. Totodată, se permite încheierea a două contracte de furnizare de servicii medicale în limita unei norme și jumătate, pentru a crește accesul pacienților la servicii.