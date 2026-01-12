Depunerea și completarea cererilor se realizează exclusiv electronic, prin site-ul oficial al APIA, la secțiunea dedicată DR-06 – Bunăstarea animalelor. Cererile trebuie să includă angajamentele și informațiile aferente tuturor exploatațiilor autorizate sanitar-veterinar deținute de solicitant, indiferent de județul în care își desfășoară activitatea.

Pentru depunerea cererilor, este obligatorie anexarea tuturor documentelor prevăzute în ghidurile solicitantului. Instrucțiunile detaliate privind modul de completare a cererilor sunt disponibile pe site-ul APIA, iar informațiile necesare pentru acordarea plăților sunt incluse în Ordinul MADR nr. 537/2024 și în cuprinsul ghidurilor informative aprobate pentru fiecare dintre cele două pachete.

APIA a anunțat că sesiunea de depunere a cererilor de plată pentru DR-06 – Bunăstarea animalelor – C2026 a început în prima zi lucrătoare a anului 2026 și se desfășoară pe o perioadă de 30 de zile, prima zi fiind luni, 5 ianuarie 2026. Intervenția vizează stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în fermele de păsări, care depășesc cerințele minime obligatorii. Aceasta contribuie la siguranța alimentară și la asigurarea calității produselor, prin îmbunătățirea sănătății animalelor prin condiții mai bune de hrănire, adăpare și adăpostire.

Prin aceste măsuri se garantează sănătatea populației și se răspunde cerințelor consumatorilor pentru carne de pasăre provenită din ferme care respectă standarde înalte de bunăstare, pe fondul preferinței acestora pentru produse de calitate superioară. Sprijinul acordat pentru bunăstarea animalelor se acordă sub forma unei plăți anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri.