Înaintea votului din Consiliul European privind Acordul comercial UE-Mercosur, Federația AGRO-STAR 2022 s-a alăturat demersurilor Federației Europene a Sindicatelor din Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT), organizație sindicală la care este afiliată.

Reprezentanții federației atrag atenția asupra faptului că acordul expune lucrătorii și lasă sectorul agricol vulnerabil, în timp ce Comisia Europeană propune doar o reorganizare a fondurilor europene existente pentru a calma îngrijorările fermierilor în fața șocurilor anticipate. În lipsa unor măsuri solide de salvgardare pentru lucrători, acordul riscă să devină o nouă sursă de dumping social, inegalitate și concurență neloială.

„Înaintea votului Consiliului European privind Acordul comercial UE-Mercosur, Federaţia Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Administraţie, Cercetare, Turism şi Dezvoltare Rurală «AGRO-STAR 2022» se alătură demersurilor Federaţiei Europene a Sindicatelor din Alimentaţie, Agricultură şi Turism (EFFAT), structură sindicală la care aceasta este afiliată. Acordul Mercosur expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată şi drepturile lucrătorilor inaplicabile, în timp ce Comisia nu oferă decât o reorganizare a fondurilor UE existente pentru a-i linişti pe fermieri în faţa şocurilor aşteptate. Cu toate acestea, fără măsuri de salvgardare solide pentru lucrători, riscă să devină încă o sursă de dumping social, inegalitate şi concurenţă neloială”, au transmis luni reprezentanţii Federaţiei AGRO-STAR 2022 într-un comunicat de presă.

Sindicaliștii au identificat mai multe deficiențe majore ale acordului. Una dintre acestea este lipsa aplicabilității reale a standardelor de muncă. În forma actuală, acordul nu aduce îmbunătățiri semnificative în aplicarea standardelor fundamentale de muncă, nu contribuie la creșterea nivelului acestora în statele Mercosur și nu previne dumpingul social care afectează Uniunea Europeană. Respectarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii rămâne slabă în țările Mercosur, iar acordul nu prevede mecanisme credibile și obligatorii pentru garantarea drepturilor lucrătorilor. În acest context, sindicaliștii subliniază necesitatea consolidării semnificative a capitolului referitor la comerț și dezvoltare durabilă, astfel încât acesta să devină aplicabil.

„Acordul nu reuşeşte să aducă îmbunătăţiri semnificative în aplicarea standardelor fundamentale de muncă. În stadiul actual, acesta nu contribuie la creşterea standardelor de muncă în ţările Mercosur şi nici nu previne dumpingul social care afectează Uniunea Europeană”, subliniază sindicaliştii.

O altă problemă semnalată este reprezentată de garanțiile inadecvate pentru sectorul agricol. Potrivit AGRO-STAR 2022, măsurile suplimentare propuse pentru agricultură sunt insuficiente și nu vor reduce eficient impactul economic al acordului asupra lanțului valoric alimentar. Agricultura este un sector extrem de sensibil, puternic expus șocurilor externe, realitate care nu este reflectată corespunzător în conținutul acordului. Federația consideră inacceptabil ca agricultura și industria alimentară să continue să fie tratate drept monedă de schimb pentru facilitarea liberalizării comerțului în alte sectoare.

„Capitolul privind comerţul şi dezvoltarea durabilă trebuie consolidat semnificativ şi trebuie să fie aplicabil”, au explicat sindicaliştii.

De asemenea, sindicaliștii reclamă lipsa unei evaluări adecvate a impactului socio-economic și a unor măsuri de însoțire, situație întâlnită și în cazul altor acorduri comerciale. AGRO-STAR 2022 solicită sprijin concret și măsuri specifice pentru lucrătorii ale căror locuri de muncă ar putea fi afectate de aplicarea acordului. În acest sens, federația consideră necesară consolidarea și mobilizarea în continuare a instrumentelor europene existente, precum Fondul european de ajustare la globalizare și Fondul social european Plus, pentru protejarea lucrătorilor și a comunităților vulnerabile.

„Agricultura este un sector extrem de sensibil, puternic expus şocurilor externe, însă această realitate nu este reflectată în mod adecvat în acord. Federaţia «AGRO-STAR 2022» nu poate accepta ca agricultura şi industria alimentară să continue să fie tratată ca o monedă de schimb pentru a facilita liberalizarea comerţului în alte sectoare”, subliniază sindicaliştii.

Federația AGRO-STAR 2022 cere Comisiei Europene și Parlamentului European să nu continue cu un acord care riscă să genereze consecințe negative semnificative pentru agricultură și industria alimentară. Potrivit sindicaliștilor, semnarea acordului nu ar trebui să aibă loc până când nu este garantată protecția locurilor de muncă și până când nu este consolidată în mod semnificativ respectarea drepturilor lucrătorilor și a angajamentelor în domeniul forței de muncă.

„Comisia Europeană a mers mai departe fără evaluări adecvate şi detaliate ale impactului socio-economic şi fără măsuri de anticipare a schimbărilor. Federaţia AGRO-STAR 2022 solicită urgent sprijin concret şi măsuri de însoţire pentru lucrătorii ale căror locuri de muncă ar putea fi afectate. Instrumentele UE existente, cum ar fi Fondul european de ajustare la globalizare şi Fondul social european Plus (FSE+), trebuie consolidate şi mobilizate în continuare pentru a proteja lucrătorii şi comunităţile afectate”, arată comunicatul.

În același timp, Uniunea Europeană și Mercosur urmează să semneze sâmbătă controversatul acord comercial. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este programată să se deplaseze în Paraguay la data de 17 ianuarie pentru ceremonia oficială de semnare a acordului.