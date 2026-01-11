Gabriela Firea: PSD nu a votat acordul UE–Mercosur, ci măsuri de protecție pentru fermieri. Atac dur la USR
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a publicat o postare amplă în care oferă explicații detaliate legate de votul din Parlamentul European din 16 decembrie 2025, pe fondul controverselor privind acordul UE–Mercosur. Aceasta afirmă că europarlamentarii PSD nu au votat acordul propriu-zis, ci un set de măsuri menite să protejeze fermierii europeni în eventualitatea în care acordul va fi aprobat ulterior.
Potrivit Gabrielei Firea, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg a fost supus la vot un raport care viza introducerea unor clauze de salvgardare pentru produsele agricole, și nu acordul UE–Mercosur în sine. Ea susține că răspândirea ideii că PSD ar fi votat deja acordul reprezintă o dezinformare promovată de USR și, parțial, de PNL, în contextul tensiunilor politice din România.
Firea subliniază pe Facebook că titlul oficial al documentului votat arată clar obiectul acestuia și face referire exclusiv la punerea în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din acordurile UE–Mercosur, în ceea ce privește produsele agricole. În opinia sa, acest lucru demonstrează că votul nu a vizat liberalizarea comerțului, ci mecanisme de protecție pentru agricultorii europeni, inclusiv cei români.
Europarlamentarul PSD mai arată că votul asupra acordului UE–Mercosur urmează să aibă loc abia în a doua parte a lunii ianuarie, motiv pentru care acuzațiile privind un presupus „dublu joc” al PSD nu ar avea fundament. Ea consideră că partidul său a acționat consecvent în apărarea intereselor fermierilor, atât la nivel național, cât și european.
USR a votat împotriva unor clauze esențiale de protecție
În același timp, Gabriela Firea lansează acuzații directe la adresa europarlamentarilor USR, membri ai grupului Renew, despre care afirmă că au votat împotriva unor clauze esențiale de protecție.
Potrivit acesteia, reprezentanții USR au respins definirea clară a noțiunii de „prejudiciu grav” pentru industria agricolă europeană, criteriu care ar fi permis intervenția rapidă în cazul creșterii semnificative a importurilor sau al scăderii accentuate a prețurilor produselor agricole.
Firea mai susține că europarlamentarii USR au votat împotriva unei formulări care ar fi obligat Comisia Europeană să adopte măsuri de salvgardare atunci când sunt îndeplinite condițiile legale. În locul unei obligații clare, aceștia ar fi preferat o variantă opțională, care lasă la latitudinea Comisiei dacă intervine sau nu în sprijinul fermierilor afectați.
Un alt punct criticat de europarlamentarul PSD se referă la respingerea clauzei privind mediul, sănătatea și măsurile sanitare și fitosanitare. Firea afirmă că, prin acest vot, europarlamentarii USR s-au opus inițierii unor investigații și adoptării unor măsuri de protecție în situația în care importurile din statele Mercosur nu respectă standardele europene privind mediul, bunăstarea animalelor sau siguranța alimentară.
Europarlamentarii USR au respins posibilitatea suspendării acordului dacă apar importuri care nu respectă normele UE
De asemenea, ea acuză USR că a respins posibilitatea suspendării acordului în cazul identificării unor importuri care nu respectă normele Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește produsele modificate genetic. În opinia sa, o astfel de poziție pune în pericol atât fermierii români, cât și sănătatea consumatorilor.
Gabriela Firea precizează că toate aceste amendamente și măsuri de protecție au fost susținute și aprobate de cei nouă europarlamentari PSD, iar informațiile pot fi verificate public pe site-ul Parlamentului European. Ea adaugă că delegația PSD a susținut constant continuarea negocierilor și a dialogului, dar cu respectarea intereselor naționale.
În final, europarlamentarul social-democrat critică și miniștrii USR, despre care afirmă că au susținut acordul fără a consulta fermierii și fără a ține cont de poziția ministrului Agriculturii, Florin Barbu.
Firea consideră că protejarea sănătății românilor și a agriculturii naționale ar trebui să primeze în fața unor obiective economice pe termen scurt și concluzionează că respingerea măsurilor de protecție echivalează cu o abandonare a intereselor românilor.
Mesajul integral transmis de Gabriela Firea duminică, 11 ianuarie
„ Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur și proiectul votat de mine și de ceilalți colegi europarlamentarii PSD, în 16 decembrie 2025. Ipocrizia “colegilor” din coaliție de la USR este imensă. Nu pot ei minți, cât putem noi demonstra adevărul și lupta pentru interesele românilor. NU am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați! O să vedeți mai jos, ce clauze importante pentru fermieri AU RESPINS europarlamentarii USR!
1 . În 16 decembrie 2025, a fost votată o propunere a Parlamentului European prin care s-au cerut măsuri suplimentare de protecție a fermierilor. !!!!NU ACORDUL UE-MERCOSUR!!!!! Este falsă informația rostogolită de USR, dar și de PNL, că europarlamentarii PSD au votat deja acordul și acum joacă teatru în fața fermierilor. Acordul se votează în a doua parte a lunii ianuarie.
2 . Așa sună titlul raportului supus votului în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, în 16 decembrie 2025: „RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur și din Acordul comercial interimar UE-Mercosur în ceea ce privește produsele agricole”
3 . USR, dar și o parte din PNL, spune că PSD joacă dublu în fața fermierilor, că public susțin interesele lor, dar în PE au votat acordul. Nimic mai fals! Am demonstrat mai sus că nu s-a votat niciun acord, ci doar viitoarele măsuri de protecție pentru fermieri, în cazul în care acordul obține majoritatea voturilor în luna ianuarie.
Dar, mai bine explică USR de ce au votat împotriva măsurilor de siguranță pentru fermieri cei doi europarlamentari români, membri ai grupului Renew!
1 . Au respins ca definiția pentru „prejudiciu grav” să fie – o deteriorare generală gravă a situației industriei Uniunii; o creștere de peste 5 % de la an la an față de media pe trei ani a volumului importurilor în condiții preferențiale la un anumit produs sau o scădere de peste 5 % de la an la an a prețului mediu de import al unui anumit produs va fi considerată un element de probă prima facie a unui prejudiciu grav;
2 . Au respins solicitarea ca în regulament să existe specificația clară care obliga Comisia Europeană să adopte măsuri de salvgardare, în sprijinul fermierilor afectați. Au ales varianta opțională!
Textul RESPINS de europarlamentarii USR: „În cazul în care, în urma unei investigații, se ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia ADOPTĂ măsuri de salvgardare definitive”
Textul VOTAT europarlamentarii USR: „În cazul în care, în urma unei investigații, se ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia POATE ADOPTA măsuri de salvgardare definitive”
3 . Au RESPINS „Clauza privind mediul, sănătatea și măsurile sanitare și fitosanitare”. Adică, au votat ÎMPOTRIVA inițierii unor investigații și adoptarea unor măsuri de salvgardare „în cazul în care există dovezi credibile că importurile care beneficiază de preferințe tarifare nu îndeplinesc cerințele echivalente în materie de mediu, bunăstare a animalelor, sănătate, siguranță alimentară sau protecție a muncii aplicabile producătorilor din Uniune”.
4 . Au RESPINS suspendarea acordului dacă se descoperă importuri de produse care nu respectă normele europene, de exemplu produsele agricole modificate genetic.
Textul RESPINS europarlamentarii USR: „În cazul în care există un risc documentat pentru sănătatea umană, animală sau vegetală, inclusiv utilizarea unor metode de producție interzise în Uniune sau nerespectarea cerințelor sanitare și fitosanitare, Comisia poate suspenda imediat importurile produsului care beneficiază de preferințele tarifare”
Toate cele de mai sus au fost aprobate de 9 europarlamentari PSD! Toate cele de mai sus pot fi verificate pe site-ul Parlamentului European, sunt date publice.
În plus, delegația PSD din Parlamentul European a susținut mereu că negocierea și dialogul trebuie să continue, în interesul românilor. Faptul că miniștrii USR nu au ținut cont de poziția oficială a colegului meu Florin Barbu, ministrul Agriculturii, și nici nu au discutat cu fermierii înainte de vot, este grav! Sănătatea românilor, având în vedere acuzațiile că vor intra în UE produse modificate genetic sau mai puțin controlate, trebuie să fie o prioritate, dincolo de obiectivele economice de scurtă durată.
Așadar, adevărul nu poate fi cosmetizat. Europarlamentarii USR au respins măsuri de protecție cruciale, așa cum miniștrii USR au dat mandat de vot pentru acord, fără să consulte fermierii sau să țină cont de opinia ministrului Agriculturii. Dacă nici asta nu e trădarea intereselor românilor…”, a scrie europarlamentarul Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.
