Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a publicat o postare amplă în care oferă explicații detaliate legate de votul din Parlamentul European din 16 decembrie 2025, pe fondul controverselor privind acordul UE–Mercosur. Aceasta afirmă că europarlamentarii PSD nu au votat acordul propriu-zis, ci un set de măsuri menite să protejeze fermierii europeni în eventualitatea în care acordul va fi aprobat ulterior.

Potrivit Gabrielei Firea, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg a fost supus la vot un raport care viza introducerea unor clauze de salvgardare pentru produsele agricole, și nu acordul UE–Mercosur în sine. Ea susține că răspândirea ideii că PSD ar fi votat deja acordul reprezintă o dezinformare promovată de USR și, parțial, de PNL, în contextul tensiunilor politice din România.

Firea subliniază pe Facebook că titlul oficial al documentului votat arată clar obiectul acestuia și face referire exclusiv la punerea în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale din acordurile UE–Mercosur, în ceea ce privește produsele agricole. În opinia sa, acest lucru demonstrează că votul nu a vizat liberalizarea comerțului, ci mecanisme de protecție pentru agricultorii europeni, inclusiv cei români.

Europarlamentarul PSD mai arată că votul asupra acordului UE–Mercosur urmează să aibă loc abia în a doua parte a lunii ianuarie, motiv pentru care acuzațiile privind un presupus „dublu joc” al PSD nu ar avea fundament. Ea consideră că partidul său a acționat consecvent în apărarea intereselor fermierilor, atât la nivel național, cât și european.

În același timp, Gabriela Firea lansează acuzații directe la adresa europarlamentarilor USR, membri ai grupului Renew, despre care afirmă că au votat împotriva unor clauze esențiale de protecție.

Potrivit acesteia, reprezentanții USR au respins definirea clară a noțiunii de „prejudiciu grav” pentru industria agricolă europeană, criteriu care ar fi permis intervenția rapidă în cazul creșterii semnificative a importurilor sau al scăderii accentuate a prețurilor produselor agricole.

Firea mai susține că europarlamentarii USR au votat împotriva unei formulări care ar fi obligat Comisia Europeană să adopte măsuri de salvgardare atunci când sunt îndeplinite condițiile legale. În locul unei obligații clare, aceștia ar fi preferat o variantă opțională, care lasă la latitudinea Comisiei dacă intervine sau nu în sprijinul fermierilor afectați.

Un alt punct criticat de europarlamentarul PSD se referă la respingerea clauzei privind mediul, sănătatea și măsurile sanitare și fitosanitare. Firea afirmă că, prin acest vot, europarlamentarii USR s-au opus inițierii unor investigații și adoptării unor măsuri de protecție în situația în care importurile din statele Mercosur nu respectă standardele europene privind mediul, bunăstarea animalelor sau siguranța alimentară.

De asemenea, ea acuză USR că a respins posibilitatea suspendării acordului în cazul identificării unor importuri care nu respectă normele Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește produsele modificate genetic. În opinia sa, o astfel de poziție pune în pericol atât fermierii români, cât și sănătatea consumatorilor.

Gabriela Firea precizează că toate aceste amendamente și măsuri de protecție au fost susținute și aprobate de cei nouă europarlamentari PSD, iar informațiile pot fi verificate public pe site-ul Parlamentului European. Ea adaugă că delegația PSD a susținut constant continuarea negocierilor și a dialogului, dar cu respectarea intereselor naționale.

În final, europarlamentarul social-democrat critică și miniștrii USR, despre care afirmă că au susținut acordul fără a consulta fermierii și fără a ține cont de poziția ministrului Agriculturii, Florin Barbu.

Firea consideră că protejarea sănătății românilor și a agriculturii naționale ar trebui să primeze în fața unor obiective economice pe termen scurt și concluzionează că respingerea măsurilor de protecție echivalează cu o abandonare a intereselor românilor.