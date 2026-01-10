Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi a lansat un atac ferm la adresa miniștrilor USR care susțin Acordul UE–Mercosur, punând sub semnul întrebării beneficiile acestuia și atrăgând atenția asupra riscurilor majore pentru agricultura românească și europeană.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, social-democratul a ridicat mai multe semne de întrebare legate de modul în care a fost negociat și promovat acordul, precum și de impactul economic și social pe termen mediu și lung.

Budăi a arătat că, dacă acordul ar fi într-adevăr atât de avantajos, așa cum susțin reprezentanții USR, nu ar fi existat opoziție din partea mai multor state membre cu sectoare agricole puternice. El a subliniat că este vorba despre primul acord comercial al Uniunii Europene încheiat fără consensul tuturor statelor membre și fără a ține cont de obiecțiile unor țări care au o contribuție semnificativă la producția agricolă europeană.

Fostul ministru a atras atenția și asupra noilor realități economice care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, când se va aplica o taxă vamală pe carbon pentru îngrășămintele din afara UE. Potrivit acestuia, măsura va duce la o creștere a costurilor de producție din agricultură cu aproximativ 20%, afectând competitivitatea fermierilor europeni în raport cu produsele agricole importate din America Latină.

În același context, Marius Budăi a menționat studiile de impact ale acordului, care indică un potențial risc de pierdere a circa 120.000 de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene.

El a subliniat că România se află printre țările cu cea mai mare pondere a locurilor de muncă în agricultură, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă în fața unor astfel de schimbări.

Social-democratul a evidențiat și o contradicție în discursul USR, amintind că, în trecut, formațiunea a pus accent pe protecția mediului, inclusiv prin blocarea unor proiecte energetice. În prezent, a spus Budăi, opoziția organizațiilor ecologiste față de Acordul Mercosur, pe care acestea îl consideră nociv pentru climă, pare să fie ignorată.

Deși a recunoscut existența unor avantaje ale acordului, Marius Budăi a insistat că acestea nu trebuie obținute în detrimentul fermierilor europeni.

El a precizat că europarlamentarii PSD nu au susținut semnarea acordului în forma actuală, ci au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze de protecție pentru agricultori. În final, Marius Budăi a declarat că PSD va vota cu certitudine pentru amendarea Acordului UE–Mercosur.