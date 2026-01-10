Marius Budăi critică dur susținerea USR pentru Acordul UE–Mercosur și avertizează asupra efectelor asupra agriculturii românești
Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi a lansat un atac ferm la adresa miniștrilor USR care susțin Acordul UE–Mercosur, punând sub semnul întrebării beneficiile acestuia și atrăgând atenția asupra riscurilor majore pentru agricultura românească și europeană.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, social-democratul a ridicat mai multe semne de întrebare legate de modul în care a fost negociat și promovat acordul, precum și de impactul economic și social pe termen mediu și lung.
Budăi a arătat că, dacă acordul ar fi într-adevăr atât de avantajos, așa cum susțin reprezentanții USR, nu ar fi existat opoziție din partea mai multor state membre cu sectoare agricole puternice. El a subliniat că este vorba despre primul acord comercial al Uniunii Europene încheiat fără consensul tuturor statelor membre și fără a ține cont de obiecțiile unor țări care au o contribuție semnificativă la producția agricolă europeană.
Fostul ministru a atras atenția și asupra noilor realități economice care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, când se va aplica o taxă vamală pe carbon pentru îngrășămintele din afara UE. Potrivit acestuia, măsura va duce la o creștere a costurilor de producție din agricultură cu aproximativ 20%, afectând competitivitatea fermierilor europeni în raport cu produsele agricole importate din America Latină.
Zeci de mii de locuri de muncă ar putea fi pierdute la nivelul UE din cauza acestui acord. România este în special vulnerabilă
În același context, Marius Budăi a menționat studiile de impact ale acordului, care indică un potențial risc de pierdere a circa 120.000 de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene.
El a subliniat că România se află printre țările cu cea mai mare pondere a locurilor de muncă în agricultură, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă în fața unor astfel de schimbări.
Social-democratul a evidențiat și o contradicție în discursul USR, amintind că, în trecut, formațiunea a pus accent pe protecția mediului, inclusiv prin blocarea unor proiecte energetice. În prezent, a spus Budăi, opoziția organizațiilor ecologiste față de Acordul Mercosur, pe care acestea îl consideră nociv pentru climă, pare să fie ignorată.
Deși a recunoscut existența unor avantaje ale acordului, Marius Budăi a insistat că acestea nu trebuie obținute în detrimentul fermierilor europeni.
El a precizat că europarlamentarii PSD nu au susținut semnarea acordului în forma actuală, ci au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze de protecție pentru agricultori. În final, Marius Budăi a declarat că PSD va vota cu certitudine pentru amendarea Acordului UE–Mercosur.
Postarea integrală a fostului ministru al Muncii
„Dacă Acordul UE-Mercosur este atât de bun, cum susțin miniștrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui?
Doamna ministru Țoiu știe că acesta este primul acord comercial încheiat de UE fără consensul tuturor statelor membre și fără să se țină seama de obiecțiile unor țări care contribuie semnificativ la producția agricolă a Uniunii Europene?
Domnul ministru Radu Miruță știe că de la 1 ianuarie 2026 se aplică o nouă taxă vamală pe carbon pentru fertilizanții din afara UE, care va crește costurile de producție din agricultură cu 20%, ceea ce ne va face și mai puțin competitivi cu produsele agricole din America Latină?
Stimați USR-iști, ați citit studiile de impact ale acestui Acord? Știați că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? Știați că România este una dintre țările europene cu cea mai mare pondere a joburilor din agricultură?
Nu ne spunea USR că ecologia este mai importantă decât energia, atunci când blocau finalizarea unor hidrocentrale de dragul unor broaște, pești și gândaci? Acum n-a mai contat că organizațiile ecologiste europene s-au opus acordului, calificându-l drept „un acord care distruge clima”? Nu mai sunteți cu clima?
Da, sunt avantaje certe în Acordul Mercosur. Nimeni nu contestă asta. Problema este ca avantajele unora să nu fie obținute în dauna altora. Iar clauzele introduse în ultimul moment în Acord sunt total insuficiente. Deci nu vă mai lăudați cu ele, stimați USR-iști! Întrebați-i pe fermierii români ce părere au despre ele!
Și nu-i mai mințiți pe oameni spunând că europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea Acordului. Dimpotrivă, au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze care să-i protejeze pe fermierii români și europeni.
Din punct de vedere politic, cred că ar trebui lămurite mai multe aspecte:
1. Dacă domnul prim-ministru Bolojan a aprobat abordarea miniștrilor USR. De ce tăceți domnule premier?
2. O astfel de decizie ar fi trebuit discutată în Coaliție, dat fiind impactul major și faptul că nu exista consens între membrii guvernului. Deci cine subminează Coaliția, călcând în picioare Acordul Politic?
3. Ce va face Coaliția pe viitor pentru a repara prostia făcută de USR? Vom stabili o conduită comună pentru europarlamentarii partidelor din Coaliție pentru amendarea Acordului Mercosur în Parlamentul European? Sau vom merge pe cărări separate, punând sub semnul însăși sensul acestei Coaliții?
Cu certitudine, PSD va vota pentru amendarea Acordului!”, a scris Marius Budăi pe Facebook.
