Claudiu Năsui menționează că, deși diferite guverne au promis reforme, inclusiv guvernele Ciucă, Ciolacu și Bolojan, aceste promisiuni nu s-au concretizat în practică. De exemplu, subvenția acordată partidelor politice nu a scăzut, ci a crescut cu 5% în anul precedent, demonstrând că schimbările efective lipsesc, indiferent de discuțiile teoretice despre buget sau execuție financiară.

Deputatul USR este de asemenea sceptic în privința reducerilor de cheltuieli. El afirmă că până nu vede scăderi concrete, nu poate confirma o astfel de realizare și subliniază că realitatea actuală arată invers: politicienii și Guvernul folosesc orice ocazie pentru a introduce taxe suplimentare, în loc să reducă cheltuielile.

„Eu nu sunt sigur, adică până nu văd, nu cred. S-a mai spus lucrul ăsta şi până acum, a spus-o şi Guvernul Ciucă, a spus-o şi Guvernul Ciolacu, a spus-o chiar şi Guvernul Bolojan şi pe primele luni pe care le-am văzut nu s-a întâmplat. Vă dau ca exemplu faimoasa minciună că au scăzut subvenţia la partide. Subvenţia la partide nu doar că nu a scăzut, ba chiar a crescut cu 5% în anul care a fost, deci vorbim de execuţie, nu mai vorbim de buget sau de lucruri care să zicem că sunt teoretice, efectiv, concret”, a spus Năsui.

Năsui se concentrează pe reforma administrației publice, precum și pe sectoarele educație și sănătate, observând că acestea nu beneficiază de nicio schimbare reală. Potrivit acestuia, forța unui Guvern de a implementa reforme este maximă la începutul mandatului, însă domnul Ilie Bolojan a utilizat acel capital politic inițial nu pentru a face reforme, ci pentru a crește taxele, ceea ce a blocat orice progres semnificativ.