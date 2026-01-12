Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și cei cinci vicepremieri s-a încheiat, discuțiile având loc pe fondul reacțiilor negative apărute după majorarea taxelor și impozitelor locale. Pe lângă aceste tensiuni, ședința a avut ca obiectiv stabilirea principalelor direcții de acțiune pentru perioada următoare.

În cursul acestei săptămâni, prim-ministrul urmează să poarte discuții separate cu fiecare ministru în parte, axate pe execuția bugetară a fiecărui ordonator principal de credite. Potrivit surselor politice, săptămâna viitoare este avută în vedere și o ședință a coaliției de guvernare, cel mai probabil la începutul săptămânii.

Dacă partidele din coaliție vor ajunge la un acord, Guvernul ar putea recurge la o nouă angajare a răspunderii în Parlament pe pachetul fiscal numărul 3, care vizează administrația locală și centrală. O altă variantă luată în calcul este finalul lunii ianuarie.

Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare include reduceri de personal și de cheltuieli în administrația publică. Premierul a explicat că, la nivelul administrației centrale, este avută în vedere o reducere de aproximativ 10% a fondului de salarii, alături de un transfer de competențe către administrația publică locală.

În ceea ce privește administrația locală, plecările din sistem ar urma să se producă gradual. Numărul de angajați va fi stabilit pe baza unei formule care ține cont de numărul de locuitori, cu scopul de a uniformiza structurile administrative și de a limita cheltuielile de funcționare.

Guvernul analizează și adoptarea proiectului de lege inițiat de Ministerul Muncii, care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de forma inițială, varianta aflată în lucru limitează aplicarea măsurii strict la pensiile speciale.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională în luna noiembrie a anului trecut. Florin Manole a explicat atunci că există discuții în privința excepțiilor, iar forma actuală exclude de la interdicție toate pensiile exclusiv contributive.

Potrivit explicațiilor ministrului, pensionarii din sisteme precum educația sau sănătatea, care beneficiază doar de pensii contributive, nu vor fi afectați. Proiectul se referă doar la componenta necontributivă a pensiilor, iar actul normativ se află în continuare în lucru, urmând să fie definitivat după discuțiile din cadrul coaliției.