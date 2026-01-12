Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat într-o intervenție la Antena 3 CNN că documentul legislativ care vizează creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MApN și MAI, precum și pentru personalul din serviciile de informații, inclusiv SRI și SPP, ar urma să fie finalizat în cursul săptămânii viitoare.

Întrebat dacă vârsta de pensionare va fi ridicată până la 65 de ani, ministrul a explicat că mai multe scenarii sunt analizate în prezent: “Se fac simulări. Poate nu până la 65 de ani, poate până la 60, poate până la 55. Dar azi e până la 48.”

Miruță a argumentat că această modificare este conectată la discuțiile din coaliție privind noul pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar, un pachet care include o diminuare cu 10% a cheltuielilor salariale la nivelul administrației centrale.

“La MApN și la MAI este o chestiune mai specială. Avem 600 de km de graniță cu o țară care are război și nu poți să zici că reduci armata. La MApN se lucrează începând de astăzi până săptămâna viitoare la un proiect de lege împreună cu MAI pentru creșterea vârstei de pensionare. Ăsta este compromisul coaliției, să nu tai din salariu, din numărul de angajați, dar să contrinbui la efort prin creșterea vârstei de pensionare.”

Ministrul a mai transmis că aceeași săptămână va fi decisivă pentru adoptarea pachetului care stabilește reducerea cheltuielilor de personal din administrația centrală. El a afirmat că nu este vorba de tăieri directe ale salariilor de bază, ci de măsuri care rămân la latitudinea fiecărui ordonator principal de credite.

Potrivit lui Miruță, “acesta nu prevede scăderea salariului de bază, ci că fiecare ministru va avea responsabilitatea să ia măsurile necesare care pot viza fie disponibilizări, fie tăieri de sporuri”.

În cadrul aceleiași intervenții, a explicat logica pachetului bugetar:

“Pentru că în anul 2026 începe strângerea de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administrație cu acele tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii și până nu trecem cumulul pensie-salariu, pentru că este o altă componentă care reduce din cheltuieli. Nu poți să ai pensie și salariu în același timp la stat.”

Ministrul a subliniat că reducerile de cheltuieli nu se fac mecanic la nivel salarial, ci prin reorganizare internă:

“Nu se taie salarii, este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce astfel încât să scadă bugetul cu 10% fără a tăia de la oameni. Unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. Săptămâna viitoare este provocarea să trecem acest pachet prin asumarea răspunderii guvernului.”

Calendarul adoptării pachetului bugetar

Tot Miruță a adăugat că Guvernul are în vedere organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru angajarea răspunderii pe acest pachet legislativ. Planul Executivului ar fi ca joi să fie adoptat pachetul privind administrația, ulterior urmând procedura de asumare în Parlament.

