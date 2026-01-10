Într-un interviu acordat pentru Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Thorsten Frei a afirmat că în prezent toți angajații sunt tratați la fel, indiferent de efortul sau uzura fizică și psihică impusă de profesia lor pe parcursul carierei.

„Trebuie, fără îndoială, să ajungem la o individualizare a vârstei de pensionare. Este, de fapt, un adevăr evident: nu toți pot munci la fel de mult”, spune oficialul german.

Thorsten Frei a explicat că natura activității profesionale are un impact crucial asupra capacității de a lucra până la o anumită vârstă.

El a subliniat că există domenii în care uzura fizică sau psihică apare mult mai devreme și limitează posibilitatea continuării activității profesionale până la vârste înaintate, în contrast cu meseriile bazate pe experiență, care pot tolera perioade de muncă mai îndelungate.

Totodată, oficialul a menționat că și vârsta la care cineva a început să muncească ar trebui să fie luată în calcul în stabilirea momentului pensionării. Persoanele care au început lucrul devreme acumulează mai multă uzură de-a lungul carierei decât cei care au intrat pe piața muncii mai târziu.

În acest sens, Frei s-a aliniat opiniilor economistului Jens Südekum, apropiat de SPD, care pledează la rândul său pentru o reforma bazată pe criterii de echitate și sustenabilitate.

Oficialul german a atras atenția și asupra schimbărilor demografice care pun presiune pe sistemul de pensii. El a comparat situația actuală cu trecutul, explicând că în anii 1960 un pensionar era susținut de aproximativ șase angajați, iar perioada de pensionare era de circa zece ani.

În prezent, oamenii se pensionează mai devreme și trăiesc în medie cel puțin 20 de ani, în timp ce doar 2 angajați contribuie pentru fiecare pensionar, ceea ce crește semnificativ povara financiară a sistemului public de pensii.

Thorsten Frei a avertizat că, fără o intervenție legislativă urgentă, contribuțiile la asigurările sociale ar putea crește în următorii ani de la aproape 42% la peste 48%, iar cheltuielile sociale ar putea depăși ritmul creșterii economice, afectând coeziunea socială. El a precizat că o comisie specială pentru pensii trebuie să formuleze propuneri privind viitorul sistemului până în vara viitoare.

În același context al discuțiilor privind sustenabilitatea finanțelor publice, Frei a abordat și provocările legate de costurile sistemului de sănătate din Germania. El a susținut că acest sistem este foarte scump și ineficient și a afirmat că este „clar” că anumite servicii vor trebui reduse pentru a menține sistemul funcțional.

Frei a comparat situația cu cea din Franța, unde cetățenii merg mai rar la medic și sistemul este considerat mai eficient din punct de vedere medical și financiar.

Totodată, șeful Cancelariei a criticat practica pacienților de a decide singuri la ce specialist se adresează, considerând că acest lucru duce la costuri inutile și la o utilizare ineficientă a resurselor. El a spus că medicul de familie ar trebui să joace un rol mai activ în orientarea pacienților pentru a spori eficiența tratamentelor și a reduce cheltuielile sanitare nejustificate.