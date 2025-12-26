Raportul arată că India va urca pe locul al treilea în clasamentul economiilor mondiale până în 2040, reflectând ritmul rapid de creștere al economiei sale. În schimb, alte state care astăzi se regăsesc în topul celor mai mari economii riscă să piardă teren semnificativ în următorii ani, iar Rusia ar putea ieși din top 10 până la sfârșitul perioadei analizate.

Analiza CEBR indică faptul că diferențele de creștere economică vor continua să se adâncească între economiile emergente și cele dezvoltate. Creșterea demografică rapidă și ritmul ridicat al investițiilor în sectoare cheie din Asia, în special în India și China, sunt factori care contribuie la menținerea acestor state în fruntea clasamentului mondial pe termen lung.

Studiile pe termen lung realizate de alte centre de analiză economică sugerează, de asemenea, o schimbare graduală a ierarhiei economice până în mijlocul secolului, cu economii emergente din Asia și alte regiuni care ar putea coborî unele dintre economiile tradiționale din topul principalelor economii mondiale.

În următorii 15 ani, economiile emergente vor înregistra o creștere mai rapidă decât cele dezvoltate, iar India se va distinge prin ritmul accelerat de expansiune. CEBR estimează că PIB-ul Indiei va depăși economia Japoniei și a Germaniei, consolidându-și astfel poziția de a treia mare putere economică mondială. Acest avans este alimentat de investițiile în infrastructură, tehnologie și servicii, dar și de o populație tânără și activă pe piața muncii.

În același timp, Rusia se confruntă cu o stagnare economică și scăderea ponderii în clasamentul global, ceea ce ar putea să o scoată din top 10 al celor mai mari economii. Experții atrag atenția că alte economii europene tradiționale, precum Italia și Franța, vor pierde teren în raport cu dinamica rapidă a statelor asiatice, chiar dacă vor rămâne printre economiile mari ale lumii.

Creșterea globală va fi astfel din ce în ce mai polarizată, cu Asia dominând podiumul economiilor mondiale și America de Nord menținându-și poziția de lider, în timp ce alte regiuni vor avea o contribuție relativ mai mică la creșterea globală. Această realitate va influența comerțul internațional, investițiile străine și strategiile de dezvoltare economică pe termen lung.