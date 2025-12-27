Începând cu 2026, Italia schimbă dur regulile de pensionare. Pensionarea anticipată este aproape eliminată, iar vârsta de pensionare crește. Măsurile îi afectează direct pe cei care voiau să iasă mai devreme la pensie, mai ales femeile. Pentru românii care muncesc în Italia, aceste schimbări pot da peste cap planurile de viață.

Guvernul italian a decis, prin Bugetul pe 2026, să modifice sistemul de pensii. După multe discuții, au fost eliminate unele variante foarte folosite, cum erau Cota 103 și Opzione Donna, și au fost înăsprite condițiile de pensionare.

Opzione Donna, care permitea femeilor să se pensioneze mai devreme, dispare complet. Până acum, femeile de cel puțin 61 de ani, cu minimum 35 de ani de contribuții, puteau ieși mai devreme la pensie dacă îndeplineau anumite condiții. În ultimii ani, această opțiune fusese deja limitată tot mai mult și se aplica doar unor cazuri speciale:

femei care îngrijesc rude cu dizabilități grave

angajate sau foste angajate în firme aflate în dificultate

femei cu handicap de minimum 74%

Chiar și așa, guvernul a decis să elimine complet această variantă.

Dispare și Cota 103, care permitea pensionarea la 62 de ani cu 41 de ani de contribuții. Cei care o foloseau acceptau o pensie mai mică, calculată doar pe baza contribuțiilor. Eliminarea ei face parte din planul clar al guvernului de a reduce pensionările anticipate.

Practic, regulile devin mai dure, nu mai relaxate, așa cum sperau mulți.

Deocamdată, rămân valabile doar:

Ape Sociale, pentru cei care au muncă grea sau se află în situații speciale

Bonusul Maroni, un stimulent financiar pentru cei care aleg să muncească mai mult, deși pot ieși la pensie

În plus, Bugetul aduce și o creștere a vârstei de pensionare, bazată pe datele despre speranța de viață. Creșterea de trei luni, care trebuia aplicată din 2027, va fi introdusă treptat pe parcursul a doi ani.

Din 1 ianuarie 2027, vârsta de pensionare în Italia va crește puțin:

pensia de vârstă va fi la 67 de ani și o lună

pensia anticipată va cere:

42 de ani și 11 luni de muncă pentru bărbați 41 de ani și 11 luni pentru femei



Din 2028, condițiile devin și mai dure:

pensia de vârstă va fi la 67 de ani și 3 luni

pensia anticipată va cere:

43 de ani și o lună de contribuții pentru bărbați 42 de ani și o lună pentru femei



Pentru pensia de vârstă rămâne obligatoriu minimum 20 de ani de contribuții.

Noile reguli nu se aplică celor care lucrează în meserii grele sau foarte solicitante. Aici intră, printre alții:

muncitorii din mine, cariere și tuneluri

cei care lucrează la temperaturi extreme

lucrătorii de noapte

personalul de urgență

muncitorii în construcții

educatorii

Acești lucrători reprezintă aproximativ 2% din pensionările anuale din Italia.

Bugetul pe 2026 confirmă că:

Cota 103

(pensionare la 62 de ani cu 41 de ani de muncă)

(pensionare la 62 de ani cu 41 de ani de muncă) Opzione Donna

(pensionare la 61 de ani cu 35 de ani de contribuții)

nu vor mai exista după 31 decembrie 2025.

În ultimii ani, accesul la aceste opțiuni fusese deja limitat, iar acum ele sunt eliminate complet.