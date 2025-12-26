Primăria Galați a pus în dezbatere publică un proiect care schimbă modul de calcul al impozitelor și taxelor locale pentru 2026.

Conform proiectului, taxa de salubritate pentru persoane fizice va crește de la 14,14 lei pe lună la 24,04 lei pe lună.

Motivul majorării este că depozitul de gunoi de la Tirighina este plin și va fi închis. Deșeurile din Galați vor fi duse la depozitul județean Valea Mărului, ceea ce va crește costurile de transport și depozitare:

Transportul gunoiului: 89,65 lei/tonă (fără TVA)

Tariful de depozitare la ECOSERV: 154,97 lei/tonă (fără TVA), față de 99,61 lei/tonă anterior

Contribuție pentru economia circulară: 160 lei/tonă

Din cauza acestor costuri mai mari și a scăderii numărului de locuitori, taxa de salubritate pentru 2026 va fi 24,04 lei/persoană/lună, adică 288,48 lei/an, față de 169,68 lei/an cât plătesc acum gălățenii.

De asemenea, proiectul prevede creșteri și la celelalte taxe și impozite locale, conform ordonanței privind austeritatea.

Documentația completă poate fi consultată pe site-ul Primăriei Galați, la secțiunea Transparență decizională, sau la sediul primăriei de pe str. Domnească nr. 54.

Propunerile și opiniile legate de acest proiect se pot trimite până pe 24 decembrie 2025:

Prin formularul online de pe site-ul primăriei

Prin e-mail: andreea.ciocarlan@primariagalati.ro

Prin poștă la Registratura Generală a primăriei, str. Domnească nr. 54

Serviciile de salubrizare din România sunt reglementate prin mai multe legi și norme care stabilesc cum se colectează gunoiul și cum se aplică taxele. Cele mai importante sunt:

Legea 101/2006 – spune cum se organizează și se furnizează serviciile de salubrizare și cum se stabilesc taxele.

Legea 51/2006 – reglementează serviciile publice, inclusiv salubrizarea.

Ordonanța 92/2021 – stabilește reguli pentru gestionarea deșeurilor în economia circulară.

Aceste legi spun cine este responsabil, cum se stabilesc taxele și ce standarde trebuie respectate de operatori.

A.N.R.S.C. este autoritatea care:

Stabilește și aprobă regulile pentru taxe și tarife, astfel încât acestea să acopere costurile reale.

Verifică operatorii să respecte legea.

Intervine dacă apar întârzieri sau probleme, de exemplu când autoritățile locale nu aprobă tarifele la timp.

Reguli pentru taxe și tarife:

Să acopere toate costurile serviciului (operare, întreținere, dezvoltare).

Să încurajeze investițiile în infrastructură și să îmbunătățească calitatea serviciilor.

Să asigure sustenabilitatea financiară a operatorilor pe termen lung.

Cum se calculează taxele: