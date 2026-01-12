Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a finalizat restructurarea prevăzută de Legea 145/2025, act normativ care vizează reorganizarea autorităților administrative.

Potrivit informațiilor obținute de HotNews, procesul s-a încheiat la finalul anului 2025, însă instituția nu a anunțat public acest lucru, deși a fost solicitată în repetate rânduri să ofere detalii.

Ca urmare a reorganizării, 14 angajați urmează să fie concediați. În același timp, potrivit unor salariați ai ANRE care au discutat sub protecția anonimatului, conducerea a păstrat în funcții persoane aduse prin detașare de la alte instituții sau persoane care cumulează pensia specială cu salariul.

În timpul procesului de restructurare, în organigrama ANRE a apărut Compartimentul de Documente Clasificate, coordonat de generalul în rezervă Gabriel Crețu, fost ofițer SPP. Acesta cumulează pensia specială cu salariul primit de la Autoritate, potrivit informațiilor citate de HotNews.

Crețu ar fi ratat anterior două concursuri organizate de ANRE, fiind numit ulterior consilier în cabinetul unui vicepreședinte, fără concurs. Abia la a treia încercare, odată cu înființarea noii structuri, a obținut postul prin concurs, la finalul anului 2024.

Compartimentul a fost extins în 2025 cu încă un post, ocupat prin detașare de Monica Bozga, venită de la ASF, care ar oferi sprijin juridic secretarului general al ANRE, Mircea Man.

Printre persoanele considerate apropiate conducerii se numără Adriana Maria Nemțoiu, detașată în 2024 de la ANPC. În ianuarie 2025, ANRE a creat funcția de secretar general adjunct, iar Nemțoiu a fost numită direct. Surse interne susțin că postul ar fi fost introdus special pentru aceasta.

După reorganizare, Nemțoiu ar urma să devină director al activităților suport, coordonând domenii precum legislația, contenciosul, achizițiile și zona administrativă. Parcursul său profesional include activitate didactică și poziții de consilier juridic în instituții publice.

De asemenea, Ioan Sorin Bușu a ajuns la Direcția Licențe și Autorizații prin detașare de la cabinetul deputatului PNL Marian Crușoveanu. Surse din ANRE afirmă că detașările sunt folosite frecvent pentru a menține în funcții persoane fără experiență în domeniul energiei, inclusiv în poziții de conducere, deși Codul Muncii prevede caracterul temporar al acestei măsuri.

Datele Ministerului Finanțelor arată că numărul total al posturilor ocupate în sistemul bugetar a scăzut în noiembrie 2025 la 1.280.562, cu aproape 32.000 mai puține față de începutul anului. Cele mai mari reduceri s-au înregistrat în administrația locală, Poliție, structurile MAI și Armată.

În același timp, instituțiile finanțate din venituri proprii au continuat să crească numeric, iar Ministerul Educației a raportat peste 1.400 de angajări într-o singură lună. În administrația publică centrală erau ocupate, în noiembrie, peste 815.000 de posturi, majoritatea în instituții finanțate integral de la bugetul de stat.