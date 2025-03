Prof. Dr. Vlad Ciurea, renumitul medic neurochirurg român, a oferit recomandări referitoare la consumul cafelei și la momentul potrivit pentru a o integra într-un ritual sănătos. Specialistul a subliniat importanța unui ritual matinal echilibrat și a explicat că este esențial ca cafeaua să fie consumată după masă, nu pe stomacul gol.

Potrivit medicului, acesta își începe ziua devreme, cu o rutină atent planificată, care include consumul de apă la temperatura camerei și câteva mișcări de înviorare, activități pe care le face într-o atmosferă liniștită.

Vlad Ciurea a subliniat că, de obicei, consumă cafea doar după micul dejun, pentru a evita impactul negativ al acesteia asupra stomacului gol.

Am dat drumul la muzică, și da, recunosc, am băut cafea, dar nu la început, ci după masă, să nu fie exact pe stomacul gol, ca o lovitură”, a spus prof. Ciurea.

„M-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște.

Referitor la consumul de cafea în timpul zilei, medicul a explicat că preferă să evite băuturile foarte tari, deoarece acestea îi provoacă agitație.

„Nu dorm la prânz. De exemplu astăzi am avut o mică pauză în care am mâncat foarte puțin – o salată, nimic mai mult – și, recunosc, am băut un cappuccino.

Nu consum cafele foarte tari, mă agită”, a afirmat specialistul.