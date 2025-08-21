Banca Naţională a României (BNR) a publicat joi, 21 august 2025, noile cotaţii oficiale ale principalelor valute şi ale metalului preţios. Datele anunţate reflectă o evoluţie favorabilă pentru leul românesc în raport cu cele mai tranzacţionate monede internaţionale, cu o excepţie notabilă: francul elveţian.

Cea mai vizibilă mişcare de pe piaţa valutară a fost înregistrată pe segmentul lirei sterline. Moneda britanică a coborât la 5,8482 lei, după ce leul a câştigat aproximativ doi bani în şedinţa curentă. Este cel mai redus nivel al lirei faţă de moneda naţională de la începutul lunii august, mai exact din 7 august 2025, ceea ce indică o tendinţă de temperare a forţei lirei pe piaţa locală.

Şi moneda unică europeană a înregistrat o scădere faţă de leu, fiind cotată la 5,0578 lei. Evoluţia confirmă o uşoară întărire a monedei naţionale pe fondul unor ajustări de piaţă regionale şi a dinamicii economiilor europene.

Dolarul american a urmat aceeaşi direcţie, coborând la 4,3387 lei. Această depreciere a dolarului în raport cu leul reflectă, în parte, tendinţele internaţionale de pe pieţele valutare şi posibile repoziţionări ale investitorilor.

Singura monedă care a reuşit să câştige teren în faţa leului a fost francul elveţian. Cotaţia oficială anunţată de BNR a urcat la 5,3890 lei, ceea ce marchează o consolidare a monedei elveţiene, considerată tradiţional un „refugiu sigur” în perioade de incertitudine.

Pe piaţa metalelor preţioase, BNR a anunţat o creştere notabilă a preţului aurului. Gramul de aur a urcat cu peste 1,3 lei, ajungând la 466,1103 lei. Această evoluţie se înscrie într-un context internaţional în care aurul rămâne atractiv pentru investitori, fiind utilizat frecvent ca plasament de siguranţă în faţa volatilităţii valutare şi bursiere.

Indicele de referință ROBOR la 3 luni și-a menținut astăzi, 19 august, nivelul de 6,60%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Acest indicator rămâne reperul principal pentru calculul dobânzilor aferente creditelor în lei contractate înainte de 2019, în special pentru împrumuturile ipotecare și de consum.

Pe de altă parte, ROBOR la 6 luni a consemnat o ușoară scădere, coborând la 6,74%, după ce în ședința precedentă era cotat la 6,75%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) exprimă media dobânzilor la care instituțiile bancare din România își acordă împrumuturi între ele. Evoluția acestuia este influențată de lichiditatea din sistemul bancar și de dobânda-cheie stabilită de BNR, factori care dictează costul creditării și al finanțărilor pe piața internă.

În paralel, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), aplicabil creditelor noi în lei acordate populației după mai 2019, va fi de 5,55% pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025. Ulterior, acesta va urca la 6,07%, reflectând tendința ascendentă a costurilor de finanțare.

IRCC este actualizat trimestrial și se calculează pe baza mediei zilnice a ratelor dobânzilor interbancare, fiind aplicat cu un decalaj de un trimestru față de intervalul de referință.