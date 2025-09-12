Euro a fost cotat de BNR la 5,0694 lei, marcând o scădere de 0,0013 lei comparativ cu ziua precedentă. Dolarul american a urmat aceeași direcție, ajungând la 4,3258 lei, ceea ce înseamnă o diminuare de 0,0139 lei. Valorile au fost publicate pe platforma oficială cursbnr.ro și confirmă tendința de ajustări minore ale cursului.

Aceste modificări indică o perioadă de stabilitate pe piața valutară, fără fluctuații bruște care ar putea afecta tranzacțiile externe sau ratele la credite. Specialiștii atrag atenția că astfel de variații, chiar dacă reduse, contează pentru companiile care fac importuri și exporturi și pentru persoanele care au obligații financiare în valută.

În ultimele săptămâni, atât euro, cât și dolarul au înregistrat oscilații moderate, fără deviații mari de la nivelurile curente. Această situație este interpretată de analiști ca un semn că piața valutară rămâne echilibrată, în pofida incertitudinilor externe.

Indicele ROBOR la 3 luni, indicator utilizat la calculul dobânzilor pentru majoritatea creditelor în lei acordate înainte de 2019, s-a menținut la 6,54%. Același nivel a fost consemnat și pentru ROBOR la 6 luni, cotat la 6,68%. Aceste valori nu au înregistrat modificări față de ziua anterioară.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care instituțiile bancare din România își acordă împrumuturi în lei. Evoluția acestuia depinde de lichiditatea din sistemul bancar și de politica monetară stabilită de Banca Națională a României. Menținerea indicatorilor sugerează că piața locală rămâne într-o zonă de echilibru, fără presiuni majore asupra dobânzilor.

Pentru clienții cu credite în lei, nivelurile actuale ale ROBOR înseamnă o continuitate a costurilor, cel puțin pe termen scurt. În lipsa unor schimbări majore în politica BNR sau în lichiditatea bancară, rata dobânzii interbancare nu ar trebui să sufere variații semnificative.

Banca Națională a anunțat că indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi de 5,55% în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025. Ulterior, acesta va fi majorat la 6,07%, conform datelor oficiale.

IRCC este calculat pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele. Particularitatea acestui indicator este aplicarea cu o întârziere de un trimestru, ceea ce face ca valorile prezentate acum să influențeze creditele abia în lunile următoare.

Această creștere anunțată are impact direct asupra celor care au împrumuturi contractate după 2019, fiindcă dobânzile acestora sunt raportate la IRCC. Pentru consumatori, ajustarea indicelui poate însemna rate mai ridicate la credite și nevoia de a-și recalcula bugetul personal.