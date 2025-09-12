ANCOM a transmis vineri că notificarea utilizatorilor de telefonie și internet în două momente critice de consum este obligatorie pentru furnizori. Decizia este relevantă pentru milioane de abonați din România, având impact direct asupra modului în care aceștia își controlează costurile lunare.

Instituția precizează că operatorii sunt obligați să transmită mesaje de informare atunci când abonatul își consumă integral resursele incluse în contract, fie că este vorba de minute, SMS sau date mobile. O a doua situație intervine atunci când costurile suplimentare ajung la 250 de lei, echivalentul a 50 de euro fără TVA. În acel moment, furnizorul trebuie să emită o notificare clară și rapidă.

Aceste reguli sunt valabile și în cazul costurilor generate de accesarea unor servicii cu valoare adăugată, în funcție de politica fiecărui operator. ANCOM subliniază că măsura nu privește doar utilizatorii persoane fizice, ci și microîntreprinderile, întreprinderile mici sau organizațiile non-profit. Excepție fac situațiile în care aceste entități renunță explicit la aplicarea prevederilor.

„Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) readuce în atenţia utilizatorilor de servicii de telefonie şi de acces la internet dreptul de fi informaţi atunci când consumă integral resursele incluse în abonament şi când acumulează costuri suplimentare de 250 lei (50 euro), fără TVA, peste valoarea acestuia”, informează ANCOM.

În cazul în care utilizatorii au nelămuriri privind serviciile facturate, aceștia pot solicita facturi detaliate. Furnizorii sunt obligați prin lege să pună la dispoziție documente care să includă informații minime necesare pentru identificarea serviciilor utilizate și a tarifelor percepute.

Acest drept le oferă clienților posibilitatea de a înțelege exact cum s-au format costurile și de a contesta eventualele neconcordanțe.

ANCOM subliniază că aceste măsuri urmăresc sporirea transparenței și consolidarea controlului pe care utilizatorii îl au asupra cheltuielilor lunare. Prin intermediul acestor facturi detaliate, consumatorii pot avea o imagine mai clară a modului în care sunt taxate serviciile.

Dacă obligațiile de informare nu sunt respectate, clienții au la dispoziție mai multe variante pentru a solicita sprijin. Prima opțiune este contactarea directă a ANCOM, prin platforma InfoCentru, unde sunt disponibile informații utile despre telefonie, internet, televiziune, servicii poștale sau digitale. Instituția oferă ghiduri pentru alegerea și utilizarea serviciilor electronice.

Totuși, ANCOM atrage atenția că nu are competența de a verifica înregistrarea traficului realizată de centrala operatorului.

„Prevederile legale în vigoare nu abilitează ANCOM să efectueze verificări cu privire la corectitudinea înregistrării traficului de către centrala operatorului”, subliniază instituția.

Aceasta poate oferi doar consiliere și îndrumare.

În situațiile în care furnizorii nu respectă clauzele contractuale, utilizatorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit, o altă opțiune o reprezintă apelarea la mediatori autorizați sau chiar sesizarea instanțelor de judecată.

ANCOM menționează că instituția nu are atribuții directe de sancționare în aceste cazuri. Rolul său este limitat la furnizarea de consiliere și la asigurarea respectării obligațiilor de informare impuse furnizorilor. Măsurile legale sunt, astfel, complementare și implică mai multe instituții, în funcție de natura problemelor semnalate de utilizatori.