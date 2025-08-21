Fostul președinte al României, Traian Băsescu, va beneficia din nou de locuință de stat. Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de joi, 21 august, o hotărâre care îi alocă un apartament într-un bloc de locuințe. Acest pas a fost posibil după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările Legii 406/2001.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, hotărârea a fost emisă la solicitarea expresă a lui Băsescu. Fostul președinte nu a cerut o vilă, ci un apartament obișnuit.

De asemenea, tot la inițiativa acestuia, hotărârea are regim clasificat. Autoritățile nu pot furniza detalii suplimentare despre imobilul oferit, din cauza clasificării documentului.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menționat Dogioiu.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. Sub numele conspirativ „Petrov”, acesta ar fi oferit informații către poliția politică. Drept urmare, Băsescu a pierdut mai multe beneficii acordate foștilor președinți.

Printre acestea s-au numărat: vila de protocol de la RA-APPS, o parte din indemnizația lunară, protecția asigurată de SPP și dreptul de a folosi un autoturism de stat. Această pierdere a fost considerată de fostul președinte o încălcare a drepturilor sale, motiv pentru care a atacat legea la Curtea Constituțională.

În iulie 2025, Curtea Constituțională a României a admis sesizarea lui Băsescu. Cu unanimitate de voturi, CCR a decis că modificările aduse Legii 406/2001 contravin Constituției. Astfel, fostul șef al statului a recăpătat privilegiile oferite prin lege tuturor foștilor președinți ai României.

Această hotărâre are efect imediat, iar statul român este obligat să îi restituie beneficiile pierdute. Prima măsură adoptată a fost acordarea unei reședințe oficiale, deși în acest caz este vorba despre un apartament, nu o vilă.