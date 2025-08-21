Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a avut o evoluție contradictorie în primele șase luni din 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), citate de Mediafax. Ca serie brută, indicatorul a înregistrat un plus de 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă după ajustarea pentru sezonalitate și număr de zile lucrătoare se conturează o ușoară scădere, de 0,1%.

Cele mai mari avansuri s-au consemnat în zona serviciilor de coafură și înfrumusețare, unde cifra de afaceri a urcat cu 18,7% în primele șase luni. Tot în teritoriu pozitiv au rămas spălătoriile și curățătoriile chimice (+5,1%) și industria hotelieră și a restaurantelor (+1,5%).

Un moment de vârf s-a înregistrat în luna iunie 2025, când comparativ cu mai, cifra de afaceri a crescut cu 7%. Principalul motor a fost turismul, agențiile de voiaj și tur-operatorii raportând un salt de 32,2%, urmate de HoReCa, cu +10%.

Pe întregul semestru, agențiile de turism și tur-operatorii rămân însă pe minus, cu o scădere abruptă de 13,2% față de 2024, semnal că piața resimte atât schimbările în obiceiurile de consum, cât și presiunea prețurilor. Jocurile de noroc și alte activități recreative s-au redus cu 5,4%, iar alte segmente conexe, precum curățătoriile sau serviciile de înfrumusețare, au avut variații negative punctuale de la o lună la alta.

Raportat la iunie 2024, luna iunie 2025 a adus totuși o creștere de 1,5% a cifrei de afaceri. Cele mai vizibile avansuri s-au înregistrat la serviciile de coafură și înfrumusețare (+10,7%), la jocurile de noroc și alte activități recreative (+4,3%) și la HoReCa (+0,8%). În schimb, spălătoriile (-2,3%) și agențiile de turism (-1,7%) au rămas pe minus.

Imaginea de ansamblu arată o reorientare a consumului către servicii cotidiene sau de mic răsfăț accesibil, în timp ce cheltuielile mari – cum sunt vacanțele prin agenții – sunt reduse sau amânate. După boom-ul turistic post-pandemic, piața intră într-o etapă de stabilizare, în care rezervările online și platformele de self-booking presează modelul clasic al agențiilor.

Pentru populație, impactul se traduce prin prioritizarea serviciilor esențiale și o atenție sporită la costurile de recreere. Pentru mediul de afaceri, semnalul este clar: segmentele tradiționale din turism și divertisment trebuie să se adapteze la o cerere mai volatilă și la concurența digitală, în timp ce piața HoReCa va rămâne dependentă de flexibilitate, prețuri competitive și servicii integrate.

Dacă tendința actuală se menține, serviciile destinate populației vor continua să se polarizeze între cele de bază – relativ stabile – și cele premium sau experiențiale, unde digitalizarea schimbă regulile jocului. În acest context, agențiile de turism tradiționale ar putea fi printre primele afectate, iar HoReCa va trebui să mizeze pe inovație și adaptabilitate pentru a-și menține atractivitatea.

Economia serviciilor rămâne dinamică, dar se transformă odată cu prioritățile consumatorilor – un semn că schimbările din buzunarul populației redesenează și harta afacerilor.