Turiștii care vizitează Londra ar putea fi nevoiți să plătească o taxă turistică. Întrucât Londra a primit aproximativ 43 de milioane de vizitatori în 2025, contribuind cu 33,7 miliarde de lire sterline la economia țării (conform Travel and Tour World), liderii orașului european explorează noi modalități de a gestiona presiunile turismului, scrie businesstoday.

O propunere care atrage atenția este taxa turistică. Este o taxă pe noapte pentru sejururi la hotel, menită să finanțeze serviciile și infrastructura locală. Deși există măsuri similare în orașe precum Paris, New York și Barcelona, planul Londrei ridică semne de întrebare cu privire la impactul său atât asupra vizitatorilor, cât și asupra sectorului ospitalității, care încă se recuperează după pandemie.

Taxa propusă de Primărie s-ar aplica pe noapte, la cazări, inclusiv hoteluri, hosteluri și închirieri pe termen scurt. Primarul Sadiq Khan și alți oficiali locali susțin că aceasta ar ajuta la reducerea presiunii asupra transportului public, străzilor și altor servicii urbane utilizate intens de turiști.

Orașe precum Barcelona și Paris arată că taxele mici nu descurajează vizitatorii, călătorii acceptându-le ca parte a costului de ședere în principalele destinații turistice.

Mai multe orașe, de la Amsterdam la Bali au implementat taxe turistice, adesea bazate pe tipul de cazare și pe sezon:

Amsterdam: taxă de 12,5% pe cazare pentru a finanța serviciile locale.

Paris: 0,65–15,60 € de persoană pe noapte, în funcție de ratingul hotelului.

Roma: 3–10 € de persoană pe noapte pentru primele zece zile.

Veneția: taxă zilnică de 5 € pentru excursioniștii de o zi; 5–10 € pentru șederi peste noapte.

Barcelona: suprataxă de 3,25 € pe noapte; Taxele totale pot ajunge la 6,75 EUR.

Bali: Taxă turistică unică de 150.000 IDR (~10 USD) pentru vizitatorii internaționali.

Kyoto: Planifică un sistem de prețuri pe două niveluri care favorizează rezidenții față de turiștii străini.

New York și Dubai: Suprataxe hoteliere care sprijină infrastructura turistică.

Maldive: „Taxă verde” de 6 USD pe zi în stațiuni și 3 USD pentru pensiunile locale.

Taxele sunt de obicei colectate la check-in sau check-out, iar călătorii sunt sfătuiți să le includă în bugetele de cazare.

Confruntându-se cu presiunea de a crește veniturile, fără a crește povara asupra rezidenților, guvernul britanic consideră această taxă turistică drept o soluție practică.

Susținătorii taxei spun că turiștii beneficiază de serviciile orașului fără a contribui proporțional, iar fondurile ar putea îmbunătăți transportul, curățenia și spațiile publice. Călătorii de afaceri ar putea fi scutiți, în timp ce vizitatorii de agrement ar putea fi afectați de o mică creștere a costurilor de cazare, reflectând practicile din alte orașe din lume.