Nistorescu: USR a făcut afaceri dubioase în pandemie. Vor să-l readucă pe Voiculescu la Ministerul Sănătății

El a spus că, în ultimii ani, funcția de prim-ministru a fost ocupată de oameni mediocri și că Ilie Bolojan a ajuns premier mai mult din disperare.

Despre USR, Nistorescu a afirmat că partidul s-a remarcat doar prin afacerile făcute în domeniul sănătății în perioada pandemiei. S-a întrebat de ce DNA nu rezolvă dosarul lui Vlad Voiculescu și a sugerat că USR ar încerca să îi refacă imaginea și să îl pună din nou la Ministerul Sănătății. El a adăugat că din întreaga guvernare a USR au rămas doar aceste afaceri din pandemie și episodul cu Cătălin Drulă, când acesta ar fi spart niște chioșcuri.

„Noi nu existăm… Ce le-a spus mă vreodată, Nicușor Dan? Sau Oana Țoiu? Nimic. Dar ce le-a spus Ciolacu? Ca să fim foarte serioși. Dar ce le-a spus Cîțu? Ce? Am avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru. Nu trebuiau puși! Bolojan este un Prim-Ministru pus dintr-o disperare, mai degrabă. USR a comis o șmecherie în întreaga lui existență, la sănătate, în pandemie… Ce face DNA-ul cu dosarul lui Vlad Voiculescu? Ăia vor să-l salveze, să-l reafișeze, să-l lustruiască pe Vlad Voiculescu și să-l vâre undeva pe la Sănătate. Păi cum se poate așa ceva, domnule? Pe unii vor să îi jupoaie și alții… Din toată guvernarea, participarea la guvernarea a USR-ului, rămân afacerile astea pe zona medicală din timpul pandemiei și Drulă cu ranga spărgând niște chioșcuri. Dacă îl cheamă Drulă, ai zis deja tot. Îi pronunț numele și e deja un fel de înjurătură.”, a explicat jurnalistul într-o ediție live a emisiunii „Marius Tucă Show”.

Declarația sa despre Voiculescu a fost făcută la o zi distanță după ce acesta a zis că toate partidele care vor să schimbe în bine Bucureștiul ar trebui să se unească și să susțină un singur candidat. El a precizat că orașul are nevoie de unitate, nu de experimente, și că cea mai corectă soluție ar fi revenirea la votul în două tururi pentru primari. Astfel, forțele democratice s-ar putea asigura că Bucureștiul nu ajunge condus de un extremist.

Voiculescu a mai menționat că unirea partidelor și revenirea la votul în două tururi ar permite continuarea proiectelor începute de Nicușor Dan și protejarea orașului de politicieni extremiști.