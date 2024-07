Societatea civilă aștepta altceva, altfel de vești despre fostul ministru al Sănătății din perioada pandemiei. La DNA există de anul trecut un dosar penal cu privire la imensa achiziție de vaccinuri anti-covid. Mulți acuzați de la nivelul de sus al instituțiilor statului. Printre ei, la loc de cinste, și Vlad Voiculescu. A fost audiat de procurorii anti-corupție, în fața reporterilor a negat orice faptă ilegală despre care s-a specificat în comunicatul DNA. Voiculescu a dat vina pe fostul premier Florin Cîțu și pe Valeriu Gheorghiță, coordonatorul vaccinării. De peste 6 luni, însă, s-a așternut liniștea despre această anchetă.

Acum, dacă Vlad Voiculescu a fost ales europarlamentar USR, cercetarea lui a fost pusă pe „pauză”. La Bruxelles, „patria” afacerii cu vaccinurile și unde exista și o anchetă în curs, nu prea convenea ca Voiculescu să fie reparat pe Google cu un noian de titluri de presă despre faptul că e urmărit penal de procurorii DNA. Și ce stârnește mai mult presa și publicul decât un scandal conjugal, cu tentă sexuală, pus pe tapet chiar de partenera de viață a politicianului?

Cum să ne pomenim cu o asemenea pleașcă de subiect care face trafic și audiență?

Nu mă interesează viața privată a niciunui politician dacă dezvăluirile vin de la vecini, de la o sursă anonimă sau din cercul de apropiați. Ca jurnalist reții informațiile gândind că poate, în timp, apar confirmări serioase. În cazul Voiculescu, problemele de cuplu au fost făcute publice de către partenera sa de viață, mama fetiței lui în vârstă de doi ani.

Marți, când am aflat de această postare, am crezut că e un fals, că cineva l-a scris în numele iubitei lui Vlad Voiculescu. Miercuri însă, când a apărut recunoașterea oficială, atât din partea Laurei Ștefănuț cât și a liderului USR, am perceput subiectul ca o nadă. Ridica prea multe întrebări, se arată în materialul publicat de Evenimentul Zilei.

De ce nu cred în telenovela servită de cuplul Ștefănuț-Voiculescu

Laura Ștefănuț, fostă ziaristă la Libertatea până în 2020, și-a vărsat oful de iubită înșelată și trădată pe „un cont privat” de Facebook. De acolo, coincidență sau nu, textul ei a ajuns la site-ul G4media, cunoscută publicație ca fiind simpatizantă a USR și a lui Vlad Voiculescu, iar „incriminatul” a confirmat că postarea Laurei Ștefănuț îi aparține ei, nu e un cont fals. De asemenea, a recunoscut că nu mai formează un cuplu cu mama fetiței sale.

A urmat pasajul din declarație prin care Magicianul Voiculescu (poreclă consacrată) aproape că se jură că nu și-a înșelat partenera. Despre contul pe Tinder nu a spus nimic. Ceea ce trebuia știut primise însă girul acuzatului. Din acel moment, toate site-urile de presă au preluat subiectul și declarația europarlamentarului Vlad Voiculescu. E plin internetul de telenovela Voiculescu Agățătorul, care a îngropat titlurile cu audierile de la DNA.

De ce ar face o iubită, parteneră sau soție de politician astfel de mărturisiri pe un „cont privat” de discuții fără perspectiva că totul va exploda public? Mai ales că, în cazul de față, partenera pusă pe destăinuiri este fostă jurnalistă de investigații și știe bine cum se propagă informația și se transformă în știre de presă! Terapia cu problemele din cuplu nu se face pe Facebook într-un „grup de mămici”, așa cum a invocat iubita lui Voiculescu.

Știm că jurnalista s-a luptat mult pentru Vlad Voiculescu și îl iubea enorm

Ce a făcut-o pe Laura Ștefănuț să se transforme (aparent) în călăul iubitului anchetat de DNA, după ce în 9 iunie, la alegeri, poza zâmbitoare lângă candidatul Vlad Voiculescu? Doar că a descoperit că bărbatul ei agăța pe net? Și dacă ar fi adevărată trădarea, ce repercursiune negativă ar avea asupra politicianului? Niciuna. De aceea nici nu cred în telenovela ce ne-a fost vârâtă sub nas de cuplul userist.

În schimb, așa cum am spus, acest scandal amoros, care e abia la început, împinge în spate ancheta de la DNA cu vaccinurile. Abil condus subiectul în următoarele zile, Vlad Voiculescu va fi probabil victimizat și mediatizat astfel încât să intre la Consiliul European cu fruntea sus și cu o agendă politică bine conturară: parteneriatul civil (el e în concubinaj cu Laura Ștefănuț).

Și, cum în dragoste niciodată să nu spui niciodată, poate va veni și împăcarea cu partenera, momentan nervoasă.

Laura Ștefănuț a încheiat primul episod al acestei telenovele astfel: „Cu toate astea, nu pot să intru în detalii pe plan personal la nivel public. Sau cel puțin nu singură, ci în colaborare cu celălalt din relație/fostă relație – deci exclus în cazul de față. Și categoric nu ca o confruntare cu tatăl copilului meu. E un om pe care l-am iubit și voi continua să îl iubesc sufletește. Căruia nu îi vreau răul”.