Premierul Marcel Ciolacu a precizat, cu privire la declarațiile conducerii USR, că a fost surprins de „atâta amatorism politic”. El consideră că este jenantă afirmația acestora potrivit căreia premierul conduce Justiția din România. Ciolacu argumentează spunând că a refuzat postul de la Ministerul Justiţiei.

„Cred că nu am văzut atâta amatorism politic cum văd – şi nu m-am exprimat public până acum – la USR. Nu am văzut o explicaţie mai jenantă decât că eu, PSD, am ajuns să gestionez justiţia din România. Am refuzat să am Ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei trebuia să fie al PSD. Am avut această discuţie cu preşedintele României şi cu Nicolae Ciucă.

Am spus: ‘Este exclus ca PSD să aibă Ministerul Justiţiei’ şi foarte bine am făcut. Normal că sunt mândru că funcţionează Justiţia, atât timp cât sunt prim-ministru. Am avut o problemă, când a fost cu domnul Buzatu, am luat măsurile. Asta este, fiecare răspunde. Cum să spui că ţi-am instrumentat eu un dosar care favorizează PSD?”, a declarat Ciolacu.