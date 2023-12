Marcel Ciolacu a oferit un interviu televizat, vineri, cu ocazia Zilei Naționale a României. El a vorbit deschis despre perioada pandemiei, în care au avut loc, potrivit lui, „cele mai mari grozăvii”. Premierul nu neagă că în pandemie s-ar fi și furat. Totuși, el susține că și mai regretabilă a fost lipsa „coerenţă în administrarea unei astfel de situaţii”.

Tot astăzi, Ciolacu a declarat că reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție (DNA) i-au atras atenția că a exercitat presiune atunci când a cerut clarificări în acest caz. Cu toate acestea, liderul politic a subliniat că există un raport emis de Curtea de Conturi care indică un prejudiciu uriaș.

„Nu am comentat niciodată o decizie a unui magistrat, nu am comentat niciodată o decizie a CCR. Dacă dorim să avem un stat de drept şi să respectăm anumite reguli, în toate ţările democratice se respectă aceste reguli. Ştiam cu toţii, am fost ţinuţi în casă, 30-60 de zile şi în această perioadă s-au întâmplat cele mai mari grozăvii din România. Nu aş începe cu furturile şi incapacitatea guvernamentală.

Aduceţi-vă aminte că oamenii nu au avut acces la sistemul public de sănătate. Nu au avut nicio coerenţă în administrarea unei astfel de situaţii. Părerea mea e că a fost mult amatorism, multă prostie şi furau în timp ce ei se întâlneau. Aduceţi-vă aminte celebre poze chiar din Palatul Victoria.

Există un raport al Curţii de Conturi în ceea ce priveşte vaccinurile, în ceea ce priveşte măştile, neconforme, luate la nişte preţuri astronomice. Eu cred că avem cu toţii o datorie de a afla adevărul care convine unora, nu convine altora, dar nu poţi să schimbi adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.