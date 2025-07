Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că „România nu este în niciun colaps economic”, iar „austeritatea oarbă nu reduce deficitul, ci îl adâncește”.

Fostul premier a afirmat că reforma fiscală reprezintă un angajament asumat încă de către guvernarea anterioară de dreapta prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a precizat că, indiferent de menținerea unui deficit de 3% din PIB, această reformă era necesară și trebuia realizată.

„Nu există loc de întors. Cât am fost premier, am negociat în permanență cu cei de la Comisie, tocmai pentru ca măsurile fiscale să nu fie foarte abrupte și să nu ducă la recesiune economică. Nimeni, însă, de la Comisie nu ne-a impus ceva anume, măsurile au fost tot timpul la latitudinea noastră”, a scris el pe Facebook .

Ciolacu a susținut că a militat pentru un sistem de impozitare progresiv, subliniind că toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană aplică un sistem fiscal echitabil, menit să reducă polarizarea economică și socială. El a criticat alegerea creșterii TVA și a taxelor pe pensii, care transferă întreaga povară a consolidării fiscale asupra persoanelor cu venituri mici și medii, ceea ce echivalează cu o scădere a puterii de cumpărare cu 20-25%.

Fostul premier consideră această decizie o greșeală majoră, explicând că nu doar opinia sa, ci și instituții precum BNR, FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană și experții OECD susțin necesitatea impozitului progresiv.

Ciolacu a prezentat o serie de date economice relevante:

De asemenea, a menționat programele CNI și Anghel Saligny, care au adus îmbunătățiri semnificative în zonele rurale prin dezvoltarea rețelelor de apă, gaze, canalizare, drumuri moderne și unități de învățământ și sănătate. Aceste programe sunt acum amenințate de închidere, a avertizat fostul premier.

„Totuși, am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană anul trecut. Am cheltuit «în neștire» 65 de miliarde de lei din Fondul de rezervă. Pentru pile, amante, sinecuri. Ați auzit deja asta. Dar oare este adevărat?! Adevărul este că anul trecut NU s-a făcut nicio rectificare bugetară. La propunerea ministrului de Finanțe, am acceptat să nu facem acest lucru tocmai pentru că presiunile anului electoral ar fi riscat o explozie și mai mare a cheltuielilor publice. Acesta este motivul pentru care banii au fost alocați direct prin Fondul de rezervă, nu prin rectificări”, a adăugat fostul premier.