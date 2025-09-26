Transfăgărășan, considerată una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din lume, înregistrează o creștere constantă a numărului de vizitatori, ceea ce generează probleme de trafic și de siguranță.

Specialiștii în turism atrag atenția că aglomerația și lipsa unei organizări clare afectează experiența turiștilor, motiv pentru care propun introducerea unei taxe de acces.

Această măsură ar putea fi implementată după modelul din Italia, unde vizitatorii plătesc o taxă de cinci euro în Munții Dolomiți, pentru a se evita aglomerația în zona celebrului traseu Seceda.

Pe perioada sezonului turistic, Transfăgărășanul atrage un număr foarte mare de vizitatori, iar traficul devine adesea dificil, fiind frecvente blocajele generate de mașinile parcate pe marginea drumului sau în parcările improvizate.

Specialiștii sugerează inițierea unei dezbateri publice pentru a analiza posibilitatea unei taxe de acces, similar altor destinații montane din Europa, care să permită gestionarea mai eficientă a fluxului de turiști. Fondurile obținute ar putea fi utilizate pentru amenajarea unor parcări moderne, pentru selectarea comercianților din zonă și pentru organizarea unor activități care să pună în valoare tradițiile locale.

Alin Chipăilă, președintele Asociației Județene de Turism Sibiu, a explicat că Transfăgărășanul și Transalpina sunt elemente folosite constant în promovarea turistică a regiunii, atât la nivel național, cât și internațional. El a subliniat că problema principală din zona Bâlea Lac ține de sistematizare și acces, deoarece mulți turiști se deplasează în zonă doar pentru a admira peisajele, riscându-și sănătatea și chiar viața.

Chipăilă a menționat că este nevoie de o colaborare mai strânsă cu primăria Cârțișoara și cu autoritățile județene pentru a elabora un plan prin care turiștii să rămână mai mult timp în zonă și să nu transforme traseul într-un simplu punct de tranzit. El a evidențiat că presiunea turistică este mare, iar calitatea experienței turistice lasă de dorit din cauza traficului intens, poluării și cantității mari de gunoaie.

În ceea ce privește aspectele legale, Chipăilă a explicat că fiind vorba despre un drum național, aflat în proprietatea statului, trebuie analizate pârghiile legale pentru a impune o astfel de taxă. El a arătat că în numeroase destinații similare din Europa există un acces controlat, care limitează traficul și generează surse financiare pentru investiții locale.

De asemenea, a subliniat că drumul are un regim special, fiind deschis doar anumite luni pe an, iar același regim ar putea fi aplicat și fiscal.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu și fost consilier al ministrului Culturii, a afirmat și el că turismul de masă de la Bâlea Lac trebuie reorganizat. El a explicat că în prezent zona este plină de tarabe și lipsită de reguli clare, ceea ce afectează experiența turiștilor și pune presiune asupra peisajului cultural.

Ștefan a precizat că, odată ce Codul Patrimoniului va fi adoptat în Parlament, va exista o reglementare clară asupra peisajului cultural, ceea ce ar permite autorităților locale să gestioneze mai bine zona și să prevină degradarea acesteia. El a subliniat că actuala situație reprezintă un haos care trebuie reparat, pentru a proteja atât mediul natural, cât și experiența turiștilor.