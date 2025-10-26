InfoCons a efectuat mai multe cercetări concentrându-se pe datele furnizate de etichetele produselor din carne disponibile pe piața românească.

Analiza a relevat că toate produsele studiate conțin cel puțin un aditiv alimentar. În cazul cârnaților de bere, au fost identificați până la șase aditivi diferiți: E452 (dipolifosfați de sodiu și potasiu), E300 (acid ascorbic), E316 (izoascorbat de sodiu), E621 (monoglutamat de sodiu), E250 (nitrit de sodiu) și E120 (carmin).

Studiul a evidențiat că Salamurile de Sibiu conțin maximum doi aditivi: E301 (ascorbat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu).

În schimb, crenvurștii de pui pot include până la zece aditivi alimentari, printre care se numără E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E262 (acetat de sodiu), E300 (acid ascorbic), E301 (ascorbat de sodiu), E407a (alga marină Eucheuma prelucrată), E412 (gumă guar), E417 (gumă tara), E250 (nitrit de sodiu) și E120 (acid carminic).

Analiza produselor a arătat că baconul poate conține până la șase aditivi alimentari: E451 (trifosfați de sodiu), E450 (difosfați de sodiu), E407 (caragenan), E316 (eritrobat de sodiu), E621 (monoglutamat de sodiu) și E250 (nitrit de sodiu).

În cazul micilor, s-a constatat prezența a până la cinci aditivi: E500 (bicarbonat de sodiu), E301 (ascorbat de sodiu), E300 (acid ascorbic), E331 (citrat de sodiu) și E262 (acetat de sodiu).

Analiza a relevat că parizerul cu carne de pasăre poate conține până la zece aditivi alimentari, printre care se numără E250 (nitrit de sodiu), E316 (eritrobat de sodiu), E450 (difosfați), E407a (Euchema prelucrată), E466 (carboximetilceluloză de sodiu), E412 (gumă guar), E262 (acetat de sodiu), E331 (citrat de sodiu), E621 (monoglutamat de sodiu) și E120 (carmin).

Parizerul de porc, pe de altă parte, poate include până la doisprezece aditivi: E450 (difosfați), E451 (trifosfați), E621 (monoglutamat de sodiu), E300 (acid ascorbic), E326 (lactat de potasiu), E445 (esteri glicerici ai rășinilor lemnoase), E407 (caragenan), E425 (gumă konjac), E415 (gumă xantan), E250 (nitrit de sodiu), E262 (acetat de sodiu) și E120 (carmin).

Șuncă de Praga cu până la 10 aditivi alimentari / E-uri: E326: Lactat de potasiu , E262: Acetati de sodiu , E250: Nitrit de sodiu , E450: Difosfati , E451: Trifosfati , E407: Caragenan , E415: Gumă xantan , E621: Monoglutamat de sodiu , E301, E120: Acid carminic

Crenvurștii de porc cu până la 10 aditivi alimentari / E-uri: E451: Trifosfati , E621: Monoglutamat de sodiu , E301: Ascorbat de sodiu , E325: Lactat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu , E401: Alginat de Sodiu , E120: Carmina

Cârnați sticks cu până la 5 aditivi alimentari / E-uri: E301: Ascorbat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu , E401: Alginat de Sodiu , E460: Celuloză , E509: Clorură de calciu

Salam ardelenesc cu până la 4 aditivi alimentari / E-uri: E450: Difosfati , E451: Trifosfati , E300: Acid ascorbic , E250: Nitrit de sodiu

Salam bănățean cu până la 3 aditivi alimentari / E-uri: E250: Nitrit de sodiu , E301: Ascorbat de sodiu , E120: Carmina

Salam cu șuncă cu până la 6 aditivi alimentari / E-uri: E450: Difosfati , E451: Trifosfati , E407: Caragenan , E300: Acid ascorbic , E316: Eritorbat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu

Salam de porc cu până la 7 aditivi alimentari / E-uri: E120: Carmina , E451: Trifosfati , E621: Monoglutamat de sodiu , E301: Ascorbat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu , E325: Lactat de sodiu , E401: Alginat de sodiu

Salam de vară cu până la 7 aditivi alimentari / E-uri: E450: Difosfati , E451: Trifosfati , E300: Acid ascorbic , E262: Acetat de sodiu , E331: Citrati de sodiu , E120: Carmin , E250: Nitrit de sodiu

Salam italian cu până la 4 aditivi alimentari / E-uri: E250: Nitrit de sodiu , E450: Difosfati , E451: Trifosfati , E300: Acid ascorbic

Salam secuiesc cu până la 3 aditivi alimentari / E-uri: E450: Difosfati , E301: Ascorbat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu

Salam Sinaia cu până la 5 aditivi alimentari / E-uri: E452: Polifosfaţi , E301: Ascorbat de sodiu , E621: Monoglutamat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu , E120: Carmin

Salam Victoria cu până la 8 aditivi alimentari / E-uri: E450: Difosfati , E451: Trifosfati , E301: Ascorbat de sodiu, E331: Citrat de Sodiu , E300: Acid ascorbic , E407: Caragenan , E250: Nitrit de sodiu , E120: Carmina

Salam haiducesc cu până la 3 aditivi alimentari / E-uri: E451: Trifosfati , E301: Ascorbat de sodiu , E250: Nitrit de sodiu